台灣移民署、陸委會及海基會共赴臺東　行動服務攜手關懷新住民

移民署副署長梁國輝（右三）來到「金土咖莊園」與越南籍新住民阮氏輝（左一）、先生廖國宏（左二）全家合照並品嚐「第一道曙光咖啡」，還直呼咖啡很... 移民署副署長梁國輝（右三）來到「金土咖莊園」與越南籍新住民阮氏輝（左一）、先生廖國宏（左二）全家合照並品嚐「第一道曙光咖啡」，還直呼咖啡很「讚」。（移民署提供）

為關懷偏鄉新住民在臺生活，移民署副署長梁國輝偕同陸委會組長李佩儒及海基會副處長劉慧玲前往臺東，搭乘「宅配愛」關懷行動列車，提前與臺東縣的新住民歡度中秋節，同時宣導「新住民免費上網與平板借用服務」及「新住民免費電腦課程」。

梁國輝一行首站前往「金土咖莊園」，品嚐越南籍新住民阮氏輝手沖的「第一道曙光咖啡」。阮氏輝與先生廖國宏幸福地分享齊心經營家庭、事業的心情故事，和第二個寶寶剛剛呱呱落地的喜悅，當提到不久前剛申請「新住民免費借用平板服務」時，梁國輝微笑地說「我把平板從臺北帶來了」，出其不意地將平板交到阮氏輝手上。阮氏輝既驚又喜的說，「這麼貼心的服務，真的會讓嫦娥也眼紅」。

移民署副署長梁國輝（左）到台東拜訪來自中國、畢業於北京舞蹈學院「尚舞蹈學苑」創辦人夏小婷（右）。（移民署提供）

梁國輝緊接著來到「尚舞蹈學苑」，拜訪來自中國、畢業於北京舞蹈學院的夏小婷。來自廈門的夏小婷與同年齡的洪文豪婚後，共同創辦「尚舞蹈學苑」，發願讓更多臺東孩子可以開心地跳舞。夏小婷編導的舞蹈，融合了閩南歌謠、臺東原住民文化的元素，不僅獲得「臺東傑出演藝團隊」的榮耀，也指導學員在全國舞蹈比賽中獲獎無數。

梁國輝表示，新住民是臺灣「新驕傲、新力量」，移民署近年運用「新住民發展基金」，推動多項新住民照顧服務措施及多元的培力計畫。另外，也有輔導新住民利用數位資源優化生活的「新住民免費上網與平板借用服務」、「新住民免費電腦課程」，期盼能營造臺灣成為尊重多元、友善開放的移民社會。