2020台灣國慶煙火在台南安平區漁光島　33分煙火超吸睛　交通管制資訊看過來！

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）國慶煙火即將於下週六（10日）在台南安平區漁光島登場，今年的國慶煙火將長達33分鐘、近1萬7000發的焰火，南市府也準備明華園、十鼓擊樂團與紙風車劇團等老少咸宜的各色表演，歡迎全國民眾來台南一同賞焰火、看表演、迺夜市、吃美食、喝全糖、泡溫泉。另外，市府已於官網公布交管資訊，請用路人出門前先查詢好相關資訊。

台南市府日前舉辦的國慶焰火試測，於漁光島佈彈區佈彈高空焰火430顆，低空焰火370顆，共計800顆焰火，儘管僅有短短三分鐘，但仍吸引逾萬民眾聚集戀愛廣場席地而坐，且不同高度的焰火已為觀眾帶來許多驚喜。

台南市長黃偉哲說，今年國慶焰火花色吸睛，長達33分鐘、近1萬7000發的焰火分為五個段落，包括：「回眸大員」、「古都府城」、「抗疫英雄」、「國防自主」，以及「團結台灣、民主勝利」，開場將用長達一公里的帶笛音蜂炮陣，以金色作為主色，表現浩瀚神威，除了笑臉造型等特效焰火，並特別設計白色及粉紅色調焰火，搭配「口罩」及「數字」特效焰火，向防疫人員致敬。

今年更首次設計飛彈及戰機特殊造型焰火，象徵國防自主大步前進；透過銀馬尾煙火營造盛大彭湃畫面，照亮台南夜空，最後以紅、藍、白三色的國旗色彩飄揚於天際，鼓舞全民，展現我們對於「團結台灣，民主勝利」的決心，每個段落將搭配大家耳熟能詳的經典樂曲，相信將讓國慶焰火更將引人入勝。

國慶當日除了精采的主題焰火施放，台南市政府規劃多個場域，包括主舞台的安平戀愛廣場，副舞台的觀夕平台、1661臺灣船園區、四鯤鯓(龍崗天橋停車場)等四個場地，每個場地皆安排不同調性的表演節目，提供豐富的藝文饗宴，相關活動與交通資訊請至國慶焰火網站。

台南市政府特別提醒，10/10國慶焰火活動周邊將劃設行人徒步區，並進行交通管制，請用路人出門前先查詢好交管資訊，並請多加利用大眾運輸工具抵達會場。（醉心交管資訊請至官網）

另外，目前仍是防疫期間，請參加活動民眾保持社交距離，不能維持時請佩戴口罩，保護自己也保護他人，更多台南國慶焰火資訊，可至活動官網「2020國慶焰火在臺南」查詢。