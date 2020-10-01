亞利桑那感謝台灣助防疫 越洋連線台南屏東首長

美國亞利桑那州當地時間9月29日在第一大郡馬里柯帕（Maricopa）舉行公開儀式，感謝中華民國台灣外交部及台南市、屏東市政府捐醫療物資協... 美國亞利桑那州當地時間9月29日在第一大郡馬里柯帕（Maricopa）舉行公開儀式，感謝中華民國台灣外交部及台南市、屏東市政府捐醫療物資協助防疫。（駐洛杉磯辦事處提供） (來源 中央社)

美國亞利桑那州昨天在第一大郡馬里柯帕舉行公開儀式，感謝台灣捐贈醫療物資協助防疫。台南市長黃偉哲和屏東縣長潘孟安透過視訊錄影致詞，兩人都放上中華民國與美國國旗。

亞利桑那州（Arizona）州長杜席（Doug Ducey）指派族裔平等辦公室主任黃仕鈞（Barry Wong）出席，致詞強調亞利桑那州與台灣在經貿、科技、文教等面向緊密合作，今年5月台積電宣布設廠的投資意向，為雙邊關係增添新的能量。

儀式29日在馬里柯帕（Maricopa）郡會議廳舉行，郡監督申潔客（Jack Sellers）感謝中華民國台灣外交部與地方政府台南市、屏東縣捐贈醫療物資，協助對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）。

申潔客表示，台灣外交部捐贈30萬片醫療級口罩、1萬片N95口罩，當地台灣僑民捐贈近7萬片醫療口罩，台南市長黃偉哲和屏東縣長潘孟安也捐增口罩、防護衣、面罩等物資，凸顯台灣與亞利桑那州的長久友誼。

駐洛杉磯辦事處長黃敏境視訊致詞，說明台灣對抗疫情的成就舉世注目，若能參加聯合國和世界衛生組織（WHO），可以做出更多貢獻。他也呼籲亞利桑那州各界支持台美洽簽雙邊貿易協定（BTA）。

台南市長黃偉哲、屏東縣長潘孟安分別透過視訊致詞，兩名首長都在鏡頭內放上了中華民國國旗與美國國旗。

黃偉哲表示，台南與亞利桑那州因為棒球而結緣，在運動、農業與產業交流密切，希望雙方能夠團結一起戰勝疫情，代表台南市民祝福亞利桑那居民健康平安。

潘孟安表示，他原訂8月訪問亞利桑那州，可惜因為疫情受阻，屏東縣響應政府「台灣能幫忙」的防疫精神，提供醫療物資給亞利桑那州的第一線人員，進一步深化台美關係。