中秋連假首日清晨國道南下多處塞車 國3往國5回堵

今天是中秋節連續假期第一天，國道清晨多處南下路段出現塞車，車速不到40公里，國道3號往國道5號回堵達6公里。

根據高速公路局路況資訊顯示，清晨約6時，國道北部南下路段就多處壅塞，上午7時30分，國3的三鶯到龍潭、茄苳到香山，國1中壢到新竹、彰化系統到彰化，車輛時速都不到40公里，國3大溪到龍潭，車速一度降到20公里以下。

而一向假期最塞車的國道5號，清晨順暢，上午6時後車流量漸增加，上午7時30分，車速仍可達60公里以上；不過，國3往國5則出現回堵，其中國3汐止往國5南下入口回堵2.5公里、木柵往國5南入回堵6公里。

高公局預估今天國道交通量為125百萬車公里，為年平均平日87百萬車公里的1.4倍；其中南向交通量可達72百萬車公里，為年平均平日的1.6倍。

高公局今天實施的國道疏導措施，包括：清晨6時至中午12時，國1內湖至頭份（含高架堤頂、環北及機場系統）及國3木柵至香山等路段各交流道南向入口高乘載、國5南港系統南向入口高乘載、全天封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南下入口，中午12時前封閉國5石碇、坪林南向入口、假期間採單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0至5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控。

高公局研判，今天易壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰、國5南向南港系統-坪林。

高公局建議南向用路人儘量於下午時段出發，節省時間。