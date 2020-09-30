【設計力就是國力】搭巴士逛新竹「台灣設計展」 客運業者將贈限量版「灰狗巴士」造型瓶裝水

2020台灣設計展30日在新竹舉行開幕式，總統蔡英文（中）、行政院長蘇貞昌（左5）、經濟部長王美花（左4）、新竹市長林智堅（右5）等人均... 2020台灣設計展30日在新竹舉行開幕式，總統蔡英文（中）、行政院長蘇貞昌（左5）、經濟部長王美花（左4）、新竹市長林智堅（右5）等人均出席。中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）2020台灣設計展「Check in新竹－人來風」今天(9/30)舉辦開幕式，總統蔡英文出席並表示，要讓世界認識不只有Made in Taiwan，也要認識Design in Taiwan，設計力就是國力。

台灣設計展在10月1日將在新竹市正式登場，國光客運昨(9/29) 預告，配合交通部連假疏運方案，30日起，往返新竹國道客運路線享有平均85折票價優惠外，加碼贈送巴士造型瓶裝水，鼓勵民眾搭客運逛設計展。

國光客運29日表示，30日起國道客運路線享有平均85折票價優惠，也加碼贈送限量灰狗巴士造型瓶裝水(上圖) ，鼓勵民眾踴躍搭乘客運前往設計展。（國光客運提供）中央社

蔡總統、行政院長蘇貞昌、新竹市長林智堅、立法委員柯建銘等人30日到場參加2020台灣設計展「Check in新竹－人來風」開幕式，現場安排有設計展的吉祥物小風獸，以AI科技開口復活說話，展現新竹科技互動力。

蔡總統說，林智堅從南到北賣力宣傳，讓新竹設計展未演先轟動，而她期待了很久，今天終於來到新竹，和大家一起見證盛會的開幕。

總統指出，她走到設計展確實感到驚豔，展區串連起新竹市市中心，讓舊城區充滿活力，呈現新風貌，這次設計展也看到新竹市有深厚文化底蘊，也有堅強的科技實力，而連結起過去和未來的是新竹人當下的幸福生活。

總統說，新竹市把美學元素融入公共建設和公共服務裡，不但提升城市質感、魅力，也讓新竹市成為總體競爭力第一名的縣市，「新竹人真的是走路越來越有風」。

總統表示，設計不只可以改變城市的生活，也可以驅動產業的創新。

總統說，如這次防疫過程中，政府和民間推出新型態服務，透過結合美學、創意思考，以及使用者經驗多層次的設計力。基於此原因，從今天開始，要把台灣設計中心升格為台灣設計研究院，以國家級的規格，促進設計專業跟公共服務、產業發展、社會創新的跨域合作。

總統表示，而在長期的目標是，要讓世界認識不只有Made in Taiwan，也要認識Design in Taiwan，設計力就是國力。

總統指出，透過這個展覽將可證明後疫情時代，台灣的產業正在超前部署，歡迎國人在中秋連假來新竹吹吹新竹的風，看看台灣設計展，一起感受台灣的美好。

中央社引述林智堅表示，市長也是城市治理設計師，感謝中央支持，近年來新竹市府以設計力導入公共建設翻轉新竹，讓市民更便利、城市更美好，也邀請民眾10月1日至11日來見證竹市的設計力。

國光客運9/29在新聞稿表示，配合交通部連假疏運方案，9月30日起國道客運路線享有平均85折票價優惠，經營多條往返新竹國道客運路線的國光客運加碼贈送限量灰狗巴士造型瓶裝水，鼓勵民眾搭客運逛設計展。

國光客運說，2020台灣設計展「Check in新竹－人來風」開幕倒數，超吸睛大型「新竹獸」主題裝置藝術，25日起高高漂浮於國道客運新竹轉運站，連日來吸引不少民眾搶先打卡拍照，為鼓勵民眾踴躍搭乘客運前往設計展，國光客運加碼贈送限量版非賣品灰狗巴士造型瓶裝水，連假期間持票根或憑搭乘記錄，即可於新竹轉運站國光客運售票口免費兌換。

國光客運指出，往返新竹的班次選擇相當多

有1822線（台北-新竹）、1804線（基隆-新竹）、1865線（林口-新竹）以及1866線（台中-新竹），其中以台北往返新竹1822線班次最密集，假日每隔15至25分鐘即發一班車，約1.5小時即可抵達目的地，連假優惠票價只要新台幣110元，是原價135元的81折，更只有高鐵票價38折，可以直達市區設計展會展，節省高鐵竹北站轉搭接駁車路程。

新竹市登場的台灣設計展最大特色之一，是整座城市化身無邊界大展區，國道客運新竹轉運站站長張瑞章表示，考慮到舊城區交通幹線路幅普遍狹窄，再加上停車位有限，搭乘國道客運逛設計展，絕對比自己開車還要省錢省力省時。

台灣設計展 建議行程

張瑞章建議，外地遊客搭乘國道客運抵達新竹後，於主展區新竹公園下車展開一日遊行程，沿著貫穿三大展區的2公里公共廊道，邊逛邊玩前往市立動物園、鐵道文化公園、市立美術館與火車站前舊城區等據點，沿途都可以看到主視覺「新竹獸」蹤影，古早味十足的舊城區宛如生活博物館，可以穿梭多家藏身老建築的百年老店。