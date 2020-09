美國2020總統大選首場辯論被評「史上最糟」 川普不斷插話、拜登嗆「閉嘴」

(台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導)2020年美國總統大選首場辯論台灣時間30日( 美國時間29日) 登場,不到20分鐘即煙硝味十足,針對總統川普猛插嘴搶話,民主黨籍對手拜登毫不客氣斥責他,「你可以閉嘴嗎?」("Will you shut up, man?" )

今天在俄亥俄州克里夫蘭(Cleveland)凱斯西儲大學(Case Western Reserve University)舉行的辯論,才開始20分鐘,川普就一再打斷拜登,甚至打斷主持人華勒斯(Chris Wallace)。

對此,拜登展現不耐,嗆川普「你可以閉嘴嗎」,還說川普只會「碎碎唸」。

川普回嘴說:「大家都聽得懂,喬(拜登),過去47年來,你毫無作為。」

2020年美國總統大選首場辯論會儼然成為插嘴大會,連向來強悍的主持人華勒斯(Chris Wallace)也沒轍。

「男士們!我不想提高嗓門,但既然你們倆都這樣,我也沒什麼好客氣的!」

("I hate to raise my voice, but why should I be different than the two of you?" )

華勒斯說:「我想如果兩位辯論者都能好好講完想說的話,不要一直受到別人打擾,這個國家會變得更好。(華勒斯對川普說) 我希望你能做到,總統先生。」不過川普再度打斷華勒斯說:「還有那位 (拜登) 。」

("I think the country would be better served if we allowed both people to speak with fewer interruptions. I'm appealing to you, sir, to do that," Wallace told Trump.)

"And him, too," Trump interrupted, referring to Biden.

"Well, frankly, you've been doing more interrupting than he has," Wallace said.

華勒斯立刻反擊說, 「事實上你 (川普) 打斷別人的次數比拜登要多很多!」

美國NBC新聞引述前民主黨參議員Claire McCaskill說: 「華勒斯很顯然被川普在台上不停打斷別人說話的行為, 搞得快抓狂了!」

多數觀察家對川普與拜登兩人在首場辯論會上的表現深感失望,密西根大學總統大選辯論專家卡爾(Aaron Kall)指出,這恐怕將成為史上最糟糕的辯論會之一 (“probably the worst presidential debate in history.”)。