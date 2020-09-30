台灣展開4天中秋連假　預估9/30與10/4疏運量最大、交通部長呼籲非必要勿在車上飲食

中秋節連續假期即將展開，台北火車站30日傍晚開始湧現大量返鄉人潮，月台上擠滿準備搭車的民眾，民眾皆配合防疫配戴口罩。中央社 中秋節連續假期即將展開，台北火車站30日傍晚開始湧現大量返鄉人潮，月台上擠滿準備搭車的民眾，民眾皆配合防疫配戴口罩。中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）明天(10/1) 起有4天中秋節連續假期，交通部長林佳龍今(9/30) 下午到台北車站，了解雙鐵疏運準備，並呼籲旅客遵守防疫新生活規定，若非必要，不要在車上飲食。

中秋節連續假期10月1日展開，30日下班後，國道1號南下方向車潮湧現(上圖) 。交通部高公局指出，國道交通量將為平日的1.5倍至2倍，提醒用路人可多利用好走時段，避開國道壅塞。中央社

中秋節4天連假前夕，台北火車站30日傍晚月台上湧現返鄉人潮。中央社

林佳龍說，連假期間預期公共空間會人擠人，防疫仍非常重要，列車上飲食若非必要，例如病患必須吃藥等，建議不要飲食，兼顧防疫優先。

台鐵預估今年中秋連假運量平均每天76萬人次，比去年中秋連假增加2%，主要在東部幹線和南迴線。最大運量是連假前一天和收假日，也就是今天和10月4日，運量可達84萬人次。

台鐵中秋連假共加開202班列車、加掛580輛車廂。

中央社引述高鐵預估，今年中秋節連假最大單日運量是10月4日收假日，約有28.1萬人次，比去年中秋連假單日最大量31.8萬人次，少了3.7萬人次，因去年中秋連假只有3天，今年是4天，運量會分散，但運能仍比平日提升21%，34組列車全部都上線營運。

台灣高鐵中秋連假加開196班列車，疏運期間共提供105.3萬個座位數，目前對號座的訂位率為76.6%。

交通部長林佳龍（左）30日到台北車站聯合防災中心，視察北車中秋連續假期疏運準備狀況。中央社