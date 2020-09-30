快訊！台灣金馬入圍名單揭曉　劉冠廷、李霈瑜領銜《消失的情人節》獲11項提名

(台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導)第57屆金馬獎入圍名單已於今(30)日揭曉。
2020金馬獎最佳男主角入圍的有李國煌（男兒王）、劉冠廷（消失的情人節）、林柏宏（怪胎）、莫子儀（親愛的房客）、林家棟（手捲煙）；最佳女主角入圍的有李霈瑜（消失的情人節）、謝欣穎（怪胎）、桂綸鎂（腿）、白靈（墮胎師）、陳淑芳（孤味）。
《消失的情人節》入圍11項提名，包括最佳劇情長片、最佳導演、最佳男主角、最佳女主角、最佳原著劇本、最佳攝影、最佳視覺效果、最佳美術設計、最佳剪輯、最佳音效、最佳原創電影歌曲；《同學麥娜絲》入圍9項，包括最佳劇情長片、最佳導演、最佳男配角（2位）、最佳改編劇本、最佳攝影、最佳美術設計、最佳剪輯、最佳原創電影音樂；《無聲》入圍8項，包括最佳新導演、最佳男配角、最佳新演員、最佳原著劇本、最佳美術設計、最佳剪輯、最佳音效、最佳原創電影音樂。
本屆「年度台灣傑出電影工作者」得主為「彭仁孟」。金馬執委會執行長聞天祥表示，「彭仁孟是資深電工，參與的影視作品超過百部，光是今年角逐金馬獎的就有《消失的情人節》、《刻在你心底的名字》、《逃出立法院》等。鮮少有人知道這個工作的重要，但他永遠要在別人開工前完成所有準備，讓電影順利開拍。評審團希望透過這個獎，向在今年離開的他致敬。」
所有入圍影片皆會在11月5日展開的金馬影展放映，影展自10月24日開始售票，選片指南及觀眾票選最佳影片等活動資訊詳可上金馬官網查詢。第57屆金馬獎頒獎典禮將於11月21日於台北國父紀念館舉行。
主要獎項入圍名單
最佳劇情長片
同學麥娜絲
手捲煙
日子
親愛的房客
消失的情人節
最佳導演
黃信堯/同學麥娜絲
陳果/墮胎師
陳玉勳/消失的情人節
蔡明亮/日子
鄭有傑/親愛的房客
最佳男主角
李國煌/男兒王
劉冠廷/消失的情人節
林柏宏/怪胎
莫子儀/親愛的房客
林家棟/手捲煙
最佳女主角
李霈瑜/消失的情人節
謝欣穎/怪胎
桂綸鎂/腿
白靈/墮胎師
陳淑芳/孤味
最佳男配角
納豆/同學麥娜絲
金玄彬/無聲
張少懷/腿
鄭人碩/同學麥娜絲
戴立忍/刻在你心底的名字
最佳女配角
陳雪甄/馗降：粽邪2
張雅玲/迷走廣州
高慧君/逃出立法院
謝盈萱/孤味
陳淑芳/親愛的房客
最佳新演員
吳奕蓉/大桔大利闔家平安
陳昊森/刻在你心底的名字
劉俊謙/幻愛
霍嘉豪/狂舞派3
陳姸霏/無聲
最佳原創電影歌曲
歡迎嚟到呢座城市/狂舞派3
刻在我心底的名字/刻在你心底的名字
孤味/孤味
Happy Family/你是豬
Lost and Found/消失的情人節
年度台灣傑出電影工作者
彭仁孟
終身成就獎
侯孝賢
入圍名單揭曉直播（影/Youtube）