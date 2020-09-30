快訊！台灣金馬入圍名單揭曉　劉冠廷、李霈瑜領銜《消失的情人節》獲11項提名

劉冠廷主演《消失的情人節》獲金馬多項提名 (圖/金馬) 劉冠廷主演《消失的情人節》獲金馬多項提名 (圖/金馬)

(台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導)第57屆金馬獎入圍名單已於今(30)日揭曉。

2020金馬獎最佳男主角入圍的有李國煌（男兒王）、劉冠廷（消失的情人節）、林柏宏（怪胎）、莫子儀（親愛的房客）、林家棟（手捲煙）；最佳女主角入圍的有李霈瑜（消失的情人節）、謝欣穎（怪胎）、桂綸鎂（腿）、白靈（墮胎師）、陳淑芳（孤味）。

《消失的情人節》入圍11項提名，包括最佳劇情長片、最佳導演、最佳男主角、最佳女主角、最佳原著劇本、最佳攝影、最佳視覺效果、最佳美術設計、最佳剪輯、最佳音效、最佳原創電影歌曲；《同學麥娜絲》入圍9項，包括最佳劇情長片、最佳導演、最佳男配角（2位）、最佳改編劇本、最佳攝影、最佳美術設計、最佳剪輯、最佳原創電影音樂；《無聲》入圍8項，包括最佳新導演、最佳男配角、最佳新演員、最佳原著劇本、最佳美術設計、最佳剪輯、最佳音效、最佳原創電影音樂。

本屆「年度台灣傑出電影工作者」得主為「彭仁孟」。金馬執委會執行長聞天祥表示，「彭仁孟是資深電工，參與的影視作品超過百部，光是今年角逐金馬獎的就有《消失的情人節》、《刻在你心底的名字》、《逃出立法院》等。鮮少有人知道這個工作的重要，但他永遠要在別人開工前完成所有準備，讓電影順利開拍。評審團希望透過這個獎，向在今年離開的他致敬。」

所有入圍影片皆會在11月5日展開的金馬影展放映，影展自10月24日開始售票，選片指南及觀眾票選最佳影片等活動資訊詳可上金馬官網查詢。第57屆金馬獎頒獎典禮將於11月21日於台北國父紀念館舉行。

主要獎項入圍名單

最佳劇情長片

同學麥娜絲

手捲煙

日子

親愛的房客

消失的情人節

最佳導演

黃信堯/同學麥娜絲

陳果/墮胎師

陳玉勳/消失的情人節

蔡明亮/日子

鄭有傑/親愛的房客

最佳男主角

李國煌/男兒王

劉冠廷/消失的情人節

林柏宏/怪胎

莫子儀/親愛的房客

林家棟/手捲煙

最佳女主角

李霈瑜/消失的情人節

謝欣穎/怪胎

桂綸鎂/腿

白靈/墮胎師

陳淑芳/孤味

最佳男配角

納豆/同學麥娜絲

金玄彬/無聲

張少懷/腿

鄭人碩/同學麥娜絲

戴立忍/刻在你心底的名字

最佳女配角

陳雪甄/馗降：粽邪2

張雅玲/迷走廣州

高慧君/逃出立法院

謝盈萱/孤味

陳淑芳/親愛的房客

最佳新演員

吳奕蓉/大桔大利闔家平安

陳昊森/刻在你心底的名字

劉俊謙/幻愛

霍嘉豪/狂舞派3

陳姸霏/無聲

最佳原創電影歌曲

歡迎嚟到呢座城市/狂舞派3

刻在我心底的名字/刻在你心底的名字

孤味/孤味

Happy Family/你是豬

Lost and Found/消失的情人節

年度台灣傑出電影工作者

彭仁孟

終身成就獎

侯孝賢



入圍名單揭曉直播（影/Youtube）