好康！台灣伯朗咖啡館因應世界咖啡日　祭出買一送一優惠、早餐+黑咖啡只要99元！

(台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導)台灣伯朗咖啡館將於10月1日世界咖啡日，推出全系列飲品買一送一優惠活動，而且整月份超值早餐加本日黑咖啡只要99元，更聯名全民零食「可樂果」推出創意飲品。

10月1日為世界咖啡日，伯朗咖啡館除了於當日舉辦全系列飲品買一送一外，也同步開跑多項優惠活動，包含每周一多數門市飲品買一送一、10/1-10/11嚴選系列咖啡豆加十元多一件、10/21-10/31曼特寧系列咖啡豆買一送一，以及整月份超值早餐加本日黑咖啡均一價99元、午餐時段指定套餐加十元多一套等，同時更攜手全民零食「可樂果」推出創意飲品「鹽舞曲」系列，邀請台灣的的咖啡愛好者共襄盛舉！

伯朗咖啡館每年皆舉辦伯朗創意咖啡比賽，2019年冠軍作品「鹽舞曲咖啡拿鐵」、「鹽舞曲紅茶拿鐵」打破咖啡飲品常規，改用西式甜點常用的奶油乳酪，手工打製出滑順起司奶蓋，再結合台灣代表性懷舊零嘴可樂果，創作出如同華爾滋舞步般柔軟協調、帶著豐沛情感的創意作品，於10月份限定販售，數量有限售完為止，10/1-10/5更享有上市嘗鮮價100元。



十月限定創意飲品「鹽舞曲系列」嘗鮮價100元(圖/金車)

飲品不限同品項買一送一 世界咖啡日、開工日加碼舉辦

舉辦多年的伯朗分享日飲品買一送一活動，不限時段、不限同品項的活動方式，廣受消費者喜愛，除了多數門市於周一 (10/12、10/19、10/26) 舉辦外，更加碼於10/1世界咖啡日、10/5連假開工日舉辦，而Lounge卡友更優惠，每週五持伯朗Lounge卡全額扣款，也可享飲品買一送一！(不限冰熱、同品項，以價高者計)

超值早餐均一價99元 指定午、晚間套餐加10元多一套

整個10月伯朗咖啡館推出超值早餐均一價99元優惠，包含酪梨燻鮭魚貝果、酪梨嫩雞胸貝果、火腿燕麥雜糧堡、烤雞蔬活堡、鮮蔬燕麥雜糧蛋堡(奶蛋素)共五款現做精緻早餐，配上一杯本日咖啡(可換柳橙汁、紅茶、綠茶，或折抵80元升級其他飲品)均一價只要99元！午、晚間時段則有指定品項套餐享加10元多一套的超值選擇，包含辣味奶油豬肉義大利麵、義式蕃茄雞肉丸子義大麵、歐風咖哩牛肉飯、德腸蕃茄菌菇飯，套餐均一價250元(含主餐、主廚湯品、附餐飲品)，希望讓大家享用高品質餐點與咖啡的同時又能省荷包。

響應世界咖啡日 咖啡商品優惠開跑

響應世界咖啡日，伯朗咖啡館除了於10/1舉辦飲品買一送一之外，也於10/1~10/11舉辦嚴選系列咖啡豆加十元多一件、10/21~10/31曼特寧系列咖啡豆買一送一活動，讓台灣的咖啡愛好者在家、在辦公室也能輕鬆享用好喝的伯朗咖啡！



（圖/金車）



（圖/金車）