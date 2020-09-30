桃園科技藝術節結合台灣流行音樂跨界登場　饒舌歌手蛋堡、美秀集團挑戰新聲音

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)2020桃園科技藝術節集結台灣獨立樂團美秀集團、饒舌歌手「蛋堡」杜振熙等團隊展出，加入首屆桃園科技表演術獎得主作品，文策院更協助舉辦前導論壇兼具知識性及娛樂性，系列活動將自10月7日起至25日登場。

桃園科技藝術節以「當然耳」為題集結聲音相關作品，由台灣聲響實驗室總監林經堯出任策展人，邀請12組台灣團隊及音樂人展出，多元的活動適合親子及各年齡層，從日常生活出發，探索被人們視為理所當然的聲音及其不同面向。

此次亮點活動包含，知名饒舌歌手蛋堡的【音菩薩】，結合流行音樂與360度的 VR 場景，觀眾沈浸在蛋堡的VR音樂錄影帶裡，創造欣賞音樂的立體感；聲音藝術家吳燦政的【多維度的城市】，呈現極速改變的城市聲音景觀；台灣聲響實驗室特別為幼兒設計的【聲之書：彼得與狼】，透過 AR 及沉浸式聲場，建構未來的音樂想像。

藝術節也將呈現首屆桃園科技表演藝術獎得主的作品，該獎項由桃園展演中心於2019年提出，最後選出前四名，由蔡寧及身言舞蹈團體以「Breath (In) Room_V.2」勇奪金獎及獎金50萬元，透過科技輔助具象化內在情緒，並藉由感受外在影像與內在行動的關係，逐漸掌控外在變化的模式，將於10/7及10/18桃園展演中心一樓登場。

桃園科技表演藝術獎還有三檔結合科技人文的演出，10/9及10/11為獲特別獎的「妖子跨藝工作室」作品「白港-支線」、10/22銅獎作品「黑碼藝識」的「U+617E_v2.∞」將以直播形式演出、10/25壓軸為銀獎得主「藝04」帶來的「沉境桃花源」，都將於桃園展演中心登場。

值得一提的是，文策院首次與地方政府合作，除了於10月舉行前導論壇討論國際趨勢及交互應用，也將於11月舉辦大型的創意內容大會，盼邀請國際專家來台進行深度交流；此外，也將與地方共同發掘科技藝術新秀，文策院於30日宣佈與桃園市府進行獎項合作，將於明(2021)年成立新型獎項，也歡迎其他縣市加快腳步洽談。

詳情請前往官網查詢。



桃園科技表演藝術獎得獎者於30日記者會上合影（圖/台灣英文新聞）