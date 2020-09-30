台灣證交所：「109年公司治理與企業誠信董監事宣導會」自10月16日起連推四場

台灣證券交易所表示，於與櫃買中心於9月21日共同舉辦「公司治理3.0-永續發展藍圖」高峰論壇已圓滿結束後，為持續協助上市上櫃公司瞭解「公司治理3.0-永續發展藍圖」推動方向及建立誠信經營文化，將再度與櫃買中心合作，共同於10月16日假台北福華文教會館舉辦第一場次「109年公司治理與企業誠信董監事宣導會」，並陸續於10月22日（新竹國賓飯店）、11月12日（台中金典酒店）及11月13日（高雄翰品酒店）舉辦共四場次，邀請上市上櫃公司董事、監察人及公司治理主管一同參與。

台灣證券交易所說明，金融監督管理委員會已於109年8月25日正式啟動「公司治理3.0-永續發展藍圖」，以「強化董事會職能，提升企業永續價值」、「提高資訊透明度，促進永續經營」、「強化利害關係人溝通，營造良好互動管道」、「接軌國際規範，引導盡職治理」及「深化公司永續治理文化，提供多元化商品」等5大主軸為中心，並與法務部持續推動企業落實誠信經營，強化公私部門間之聯繫，凝聚反貪腐共識，促使企業重視社會責任，營造永續經營環境，尤其董事會職能的發揮是公司經營之核心，修正後投保法明確規範董監事經裁判確定三年內不得擔任上市上櫃興櫃公司董監事，以強化經營者之誠信，提升董事會運作效能及促進公司治理。

本次宣導會台北場次特別邀請主管機關蒞臨致詞外，各場次將以專題演講的方式介紹「公司治理3.0-永續發展藍圖」、私部門反貪腐、投保法最新修正要點及董監事責任，宣導會將於9月28日至10月12日開放網路報名，各場次額滿時即停止受理報名，因活動場地限制，不開放未報名者入場，建議公司把握機會報名參與宣導會。