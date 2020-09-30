10月1日國際老人日 新北打造全齡公園 邀長者玩公園好健康

來新北，玩公園! 今年中秋節恰好也是國際老人日， 新北市照顧長者積極推動全齡化公園及綠動服務， 在中和錦和運動公園及三重三民公園建置13座適合年長者運動的體 健設施， 並導入專業的運動指導員及佈老志工在現場教導陪伴年長者進行運動 ，讓年長者在公園訓練身體機能，贏得健康人生。

聯合國從1991年起，將每年10月1日定為「國際老人日」， 呼籲國際社會關注世界人口高齡化的議題，臺灣也於2018年轉為 高齡社會，阿公阿嬤的健康更是我們應守護的重點！ 由新北市府各機關合作推動全齡化公園及綠動服務， 在公園內設置各種強度、訓練部位的體健器材， 打造無障礙的公園運動空間，搭配設施操作影片QRcode， 而且還導入運動指導員及佈老志工固定時段於中和區錦和運動公園、 樹林區鹿角溪公園、三重區三民公園指導陪伴阿公阿嬤正確的使用器 材及運動，以提升阿公阿嬤身體動能，增強平衡及肌力， 透過運動交流、陪伴鼓勵，讓阿公阿嬤願意走出家門，體驗新式戶外 運動模式，活絡筋骨，順便交交朋友，讓身心靈都更健康、更靈活， 實踐全齡公園的宗旨。

新北市長侯友宜表示，「新北全齡公園綠動服務」 是執行新北市城市綠美學的一環，公園不僅是滿足都市民眾對「綠」 色空間的追求，更要帶入「動」的元素， 提供民眾好的活動空間及設施， 也希望民眾想到戶外活動時能就近到公園，而公園內的「硬」 體設施也持續改善更新，預計至109年共將完成50處共融特色遊 戲場及3處全齡化公園，更導入運動指導員及佈老志工等「軟」 體服務，持續提供市民更完善且多元的公園休憩空間！