板橋凱撒卡拉拉餐廳轉型 精選套餐680元起

隨著天氣轉涼進入秋季，此時最需要的就是暖湯入喉、美味佳餚來滿足挑嘴的味蕾；看準國人愛吃火鍋商機，板橋凱撒大飯店卡拉拉餐廳轉型為複合式餐飲型態、趁勢推出火鍋美饌，除保留原提供的精選西式超值套餐(每套759元)、提供戰斧豬排/美國Rime肋眼牛排/紅酒燉羊膝等主菜選擇，即日起更推出個人獨享豪華鍋物，提供西班牙伊比利黑豬肉、美國頂級無骨牛小排及龍虎石斑等頂級食材，套餐鍋物每份680元起，除了海鮮肉品外更包含前菜沙拉、綜合蔬菜、甜點及飲料等豐富餐點，滿足火鍋控迷們的心！詳情請洽(02)8964-3951，板橋凱撒大飯店2樓卡拉拉餐廳。

台灣國人愛吃火鍋不分春夏秋冬，從傳統多人共鍋、自助火鍋吃到飽至精緻單人火鍋等型態；在湯頭口味、食材、配菜、醬料、價位、用餐氛圍等條件下，各餐廳更是絞盡腦汁推出別出心裁方式吸引饕客上門。板橋凱撒大飯店卡拉拉餐廳不再侷限原有西式餐飲型態，迎合市場商機推出個人獨享豪華鍋物，主廚特選湯底「和風昆布湯」：以昆布的鮮加上洋蔥、蘋果的香甜口感完美搭配，不須添加任何調味，單喝湯頭即能品嚐釋放海洋的自然鮮味及清新果香，順口不膩又回甘。鍋料搭配上，肉品選用美國頂級無骨牛小排、頂級霜降牛肉、西班牙伊比利黑豬肉及紐西蘭小羔羊，海鮮則以6種新鮮時令食材組合：龍虎石班、野生鯛魚片、大草蝦、透抽、鮮蚵、蛤蜊及多達26種單品時蔬火鍋小品等供饕客點選享用。

板橋凱撒大飯店卡拉拉餐廳即日起以複合式餐飲提供美食服務，平日週一至週五晚餐及假日午晚餐時段供應個人獨享鍋物，每份680元起；以及精選超值套餐，提供開胃菜、沙拉、例湯、甜點飲品及5種主餐選擇，每份只要759元，道道精緻、以味蕾感受卡拉拉全新姿態，絕對是場物超所值的美食饗宴！