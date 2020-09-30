丹鳳國小附幼獲都會區執行特別獎、績優族語教保員

照片來源：新北市政府教育局提供
照片來源：新北市政府教育局提供
今（109）年新北市丹鳳國小附設幼兒園榮獲原住民族委員會「全國都會區執行沉浸式族語教學特別獎」，族語教保員張淑芬榮獲「績優族語教保員銀質獎」兩項殊榮，市長侯友宜特別於今（30）日市政會議，公開表揚獲獎學校及教保員，肯定校長及老師們的努力，期許學校持續推廣。
侯友宜市長表示，為了保障原住民族幼兒學習族語的權利，把握幼兒學習語言的黃金時期並營造幼兒接觸族語機會，本市不斷推動族語教學，包含沉浸式族語、原住民族文化暨族語教學扎根計畫等政策，營造族語使用的環境，讓孩子能夠在自然而然的情境中，透過族語教學刺激幼兒能對自己族群的認同並且傳承部落文化。
丹鳳國小高淑真校長指出，目前幼兒園全園收托共37名原住民幼兒，為延續原住民族的傳統文化，挽救瀕臨滅絕的弱勢族群語言，自103學年度起進行沉浸式族語教學計畫，107學年度更有生力軍族語教保員張淑芬加入，一同為沉浸式族語教學盡力，108學年度團隊開始了太陽之子教學計畫，透過全族語教學、社區資源的運用及對家庭的推廣，積極營造「聽」與「說」的族語環境，使幼兒能享有如同沉浸於部落的族語環境；教學內容除了讓幼兒從「做中學族語」，更與家庭生活及傳統文化結合並積極推廣社區共學，使學習不只發生於學校，多年累積教學成果深獲家長認同肯定。丹鳳附幼Tali Fadah (蔡美麗)老師表示，從計畫開始只有12個幼兒到今年共招收28名阿美幼兒；一開始抱懷著忐忑的心情，在過程中看到孩子認真學習族語、到最後孩子們都可以用族語對話，這是對老師們最大的肯定。
今年獲獎的Lomoy Panay(張淑芬)老師分享令人感動的故事，班上的早產兒Sapos，年紀最小個子也最小，但只要有教過的族語歌曲或是句子，他都會跟家人分享，還會用族語跟家人對話，讓家人十分驚喜，父母也深受影響，有了在家裡和Sapos說族語的習慣。親朋好友聚會時，看著Sapos小小的身影，認真賣力地唱族語歌、跳舞，家人們都感到非常地欣慰且驕傲！以往家長們都只希望孩子學習外國語言，但自己的族語卻很生疏，她說：「很高興我們的課程讓家長與孩子一同見證、經歷阿美文化的傳承；我們要記得我們的根，語言在哪裡，根就在那裡。」
教育局表示，都市與部落的資源雖不相同，丹鳳附幼的用心與家長的支持及鼓勵使得孩子們的學習成果豐碩，幼兒在族語沉浸的教學環境中很自然說族語、讓文化深根於生活，期勉未來有更多的學校加入族語教學的行列，為原住民族的傳統文化永續傳承共同努力。