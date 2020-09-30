丹鳳國小附幼獲都會區執行特別獎、績優族語教保員

今（109）年新北市丹鳳國小附設幼兒園榮獲原住民 族委員會「全國都會區執行沉浸式族語教學特別獎」， 族語教保員張淑芬榮獲「績優族語教保員銀質獎」兩項殊榮， 市長侯友宜特別於今（30）日市政會議， 公開表揚獲獎學校及教保員，肯定校長及老師們的努力， 期許學校持續推廣。

侯友宜市長表示，為了保障原住民族幼兒學習族語的權利， 把握幼兒學習語言的黃金時期並營造幼兒接觸族語機會，本市不斷推 動族語教學，包含沉浸式族語、 原住民族文化暨族語教學扎根計畫等政策，營造族語使用的環境， 讓孩子能夠在自然而然的情境中， 透過族語教學刺激幼兒能對自己族群的認同並且傳承部落文化。

丹鳳國小高淑真校長指出， 目前幼兒園全園收托共37名原住民幼兒， 為延續原住民族的傳統文化，挽救瀕臨滅絕的弱勢族群語言， 自103學年度起進行沉浸式族語教學計畫，107學年度更有生力 軍族語教保員張淑芬加入，一同為沉浸式族語教學盡力，108學年 度團隊開始了太陽之子教學計畫，透過全族語教學、社區資源的運用 及對家庭的推廣，積極營造「聽」與「說」的族語環境， 使幼兒能享有如同沉浸於部落的族語環境；教學內容除了讓幼兒從「 做中學族語」，更與家庭生活及傳統文化結合並積極推廣社區共學， 使學習不只發生於學校，多年累積教學成果深獲家長認同肯定。 丹鳳附幼Tali Fadah (蔡美麗)老師表示， 從計畫開始只有12個幼兒到今年共招收28名阿美幼兒； 一開始抱懷著忐忑的心情，在過程中看到孩子認真學習族語、 到最後孩子們都可以用族語對話，這是對老師們最大的肯定。

今年獲獎的Lomoy Panay(張淑芬)老師分享令人感動的故事， 班上的早產兒Sapos，年紀最小個子也最小， 但只要有教過的族語歌曲或是句子，他都會跟家人分享， 還會用族語跟家人對話，讓家人十分驚喜，父母也深受影響， 有了在家裡和Sapos說族語的習慣。親朋好友聚會時， 看著Sapos小小的身影，認真賣力地唱族語歌、跳舞， 家人們都感到非常地欣慰且驕傲！ 以往家長們都只希望孩子學習外國語言，但自己的族語卻很生疏， 她說：「很高興我們的課程讓家長與孩子一同見證、 經歷阿美文化的傳承；我們要記得我們的根，語言在哪裡， 根就在那裡。」

教育局表示，都市與部落的資源雖不相同， 丹鳳附幼的用心與家長的支持及鼓勵使得孩子們的學習成果豐碩， 幼兒在族語沉浸的教學環境中很自然說族語、讓文化深根於生活， 期勉未來有更多的學校加入族語教學的行列，為原住民族的傳統文化 永續傳承共同努力。