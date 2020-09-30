台灣、印度交流新里程碑 鐵道文化遺產保存論壇線上舉辦

駐印度代表處公使陳志浩與文化組秘書武蔚翔及臺印雙方與談人出席論壇（圖/ 文化部） 駐印度代表處公使陳志浩與文化組秘書武蔚翔及臺印雙方與談人出席論壇（圖/ 文化部）

（台灣英文新聞/ 綜合報導）今年2月成立的文化部駐印度代表處文化組，攜手國家鐵道博物館籌備處、印度國家鐵路博物館，於28日合辦「2020臺灣印度鐵道文化遺產保存線上論壇」，以臺灣及印度高山鐵路遺產保存為焦點，針對臺灣的阿里山森林鐵路、印度的大吉嶺喜馬拉雅鐵道，探討環境生態永續及鐵道觀光之平衡、鐵道專業的舊技術人才在新技術時代的傳承保存問題、鐵道相關歷史研究交流的重要性及鐵道相關文獻紀錄典藏與分享等議題，同時就鐵道保存、人員培訓交流發展等充分交換意見。

駐印度代表處文化組表示，此次論壇是2016年12月24日我國與印度簽署「臺印度鐵道遺產合作意向書」，及2019年第2屆亞洲產業文化資產論壇活動後，所推辦的第一場臺、印鐵道文化交流國際會議。代表我國推動「新南向政策」、拓展與南亞各國文化交流的新篇章，深具臺印鐵道文化交流的里程碑意義。

此次論壇共邀請臺印雙方各3位擔任與談人，包括國家鐵道博物館籌備處主任洪致文、行政院農業委員會林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處長黃妙修、舊打狗驛故事館長古庭維、印度鐵道部鐵路局遺產管理處執行主任Vinita Shrivastava、印度鐵路客戶服務部兼印度鐵路國家科學院金融學系主任Kalpana Dube博士、新德里國家鐵路博物館長Ashish Gundal等六人。

並由交通部科長謝明勳及文化部文化資產局「亞洲產業文化資產資訊平台」ANIH（Asia Network of Industrial Heritage; ANIH）第1屆指導委員、亦為文化部第4屆東南亞事務諮詢委員Moulshri Joshi女士擔任主持人。

臺、印與談人皆期待未來能延續此次論壇熱度，定期合作辦理跨國鐵道遺產保存論壇及研討會，以分享交流經驗、互相學習觀摩，並擬針對印度境內已由聯合國教科文組織列為世界遺產的三大高山鐵路—大吉嶺喜馬拉雅鐵道、尼吉里高山鐵道、希姆拉鐵道等三條鐵道的遺產管理保存，辦理國際合作交流。

同時，雙方應建置鐵道遺產保存固定且長期的交流平台，以分享鐵道的相關資訊。另外，臺、印度兩方的鐵道博物館，則應推動館際專業人員、論文、書籍、技術、志工等面向的國際交流活動。