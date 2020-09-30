「台灣民主先生」李登輝10/7長眠五指山 奉安禮拜不對外開放

照片由總統府提供 照片由總統府提供

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）前總統李登輝10月7日將長眠五指山國軍示範公墓特勳區，總統府今(30)日表示，尊重李登輝家屬意願，當日奉安禮拜將僅有李登輝家屬參加，不對外開放，請各界諒察，全國公務機關當天下半旗1天；10月6日的預演，移靈車隊出發時間與路線均與10月7日一致。

總統府表示，誠如李安妮教授日前所述，若李前總統有遺願，就是「台灣民主更深化」、「台灣人民更團結」，期盼各界在追思緬懷李前總統之際，能夠藉此次治喪事宜，讓國人在這兩項基礎上更為凝聚，讓台灣往前走。

總統府今日針對10月6日至7日「李前總統登輝先生奉安禮拜」的流程規劃及周邊道路管制等相關事項，進行說明。

10月7日奉安禮拜當日，全國公務機關下半旗一天，前總統李登輝的移靈車隊當日將從翠山莊出發，前往五指山國軍示範公墓進行奉安禮拜儀式。儀節將比照9月19日追思告別禮拜，由台灣基督長老教會協助，按基督教禮拜程序，並符合卸任總統身分的慣例與體制辦理。

總統府表示，奉安禮拜儀式分為移靈、迎靈、禮拜及奉安禮等四部分。移靈車隊預計將於當日上午8時20分自翠山莊出發，9時20分抵達五指山國軍示範公墓後，由總統蔡英文率副總統賴清德、總統府秘書長李大維、總統府副秘書長李俊俋、內政部長徐國勇、國防部長嚴德發，以及國防部相關將領等陪禮者迎靈。

隨後，蔡總統、賴副總統並將進行禮敬儀式，禮敬結束後，由台灣基督長老教會舉行禮拜，禮拜程序後行奉安禮，國防部並鳴葬槍3響，表達對李前總統崇敬與追思，李前總統將長眠五指山國軍示範公墓特勳區。奉安禮拜整體儀式預計在10時20分結束，全程歷時約2小時。

總統府還說，基於李登輝生前「脫古改新」、「誠實自然」的原則，並尊重李登輝家屬意願，當日奉安禮拜將僅有李登輝家屬參加，不另邀請貴賓，也不對外開放民眾參加，請各界諒察。

總統府表示，10月6日的預演，移靈車隊出發時間與路線均與10月7日一致。同樣依照李登輝生前「脫古改新」、「誠實自然」的原則，沿線路段並不會動員相關民眾，但因移靈車隊勢將影響周邊及沿線交通，總統府及家屬向用路人朋友致上歉意，也請各界諒解。

總統府說明，配合10月6日的預演，以及10月7日奉安典禮進行，分別將進行沿線道路「全線管制」及「彈性管制」，提醒用路人注意相關管制訊息，並預先規劃交通動線或改道行駛。(如下圖)

總統府及家屬感謝台北市政府警察局、新北市政府警察局的協助，亦向周邊住戶及所有用路人致上歉意，也敬請各界海涵，並敬請用路人多多配合管制標示及交管人員指引。

圖片由總統府提供

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