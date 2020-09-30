武漢肺炎疫情衝擊　寒舍「艾麗酒店」將轉為防疫旅館

寒舍艾麗酒店傳出將從10月中起轉為防疫旅館，因此10月18日起不接受訂房。(集團官網) 寒舍艾麗酒店傳出將從10月中起轉為防疫旅館，因此10月18日起不接受訂房。(集團官網)

更新時間: 2020-09-30 18:09

首次發稿: 2020-09-30 16:41

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（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）受到武漢肺炎疫情衝擊，寒舍艾麗酒店前台今天(9/30) 對外證實，未來將轉為防疫旅館。

受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情衝擊，北部以外籍旅客為主的飯店都深受影響，包含天閣酒店（台北林森）、天閣酒店（台北南西）、瀚寓酒店、台北北投雅樂軒酒店、台北中山意舍酒店等，都已經轉型成為防疫旅館。

寒舍集團旗下的寒舍艾麗酒店今天也傳出將從10月中起轉為防疫旅館，因此10月18日起都不接受訂房。

中央社引述寒舍艾麗酒店的前台也證實，由於將轉做防疫旅館，所以跨年檔期等將不接受訂房。

觀光局統計，截至9月28日防疫旅館房間數共有1萬3000間，入住率為7成4。觀光局說，由於境外生返台需求，因此入住率及房間數都有增加。

根據寒舍餐旅管理顧問股份有限公司官網介紹，寒舍艾麗酒店( HUMBLE HOUSE TAIPEI) 為該公司轉投資事業。

集團其他正常營業據點包括台北喜來登大飯店（SHERATON GRAND TAIPEI HOTEL) 、台北寒舍艾美酒店 (LE MERIDIEN TAIPEI) 、礁溪寒沐酒店 (MU JIAO XI HOTEL)。

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