台美簽署合作架構 投入美洲、新南向國家建設

台美合作邁入新里程碑，行政院今天開記者會表示，雙方已於9月17日簽署「台美基礎建設融資及市場建立合作架構」，將深化官方合作並引進民間資源，攜手投入美洲、新南向國家區域基礎建設發展。

行政院下午舉行「台美基礎建設融資及市場建立合作架構」說明記者會，國發會主委龔明鑫、財政部長蘇建榮、外交部長吳釗燮、美國在台協會台北辦事處（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen）出席。

蘇建榮指出，預期這可使台美開拓更廣泛的合作機會，結合新南向政策及美國印太戰略發展，拓展台灣在區域開啟更多友好國家關係，同時，也有助廠商藉此掌握國際基礎建設及能源市場商機，引入更多私部門基金，發展區域性債務市場。

酈英傑說，美國財政部及台灣財政部將在此架構下成立工作小組，透過鼓勵投資方式，尋找公私部門基礎建設產業合作機會，首次會議暫定將在2020年秋天舉行。

酈英傑說，這個架構也能做為平台，讓美台探索如何擴大合作協助區域中其他國家因應基礎建設迫切的挑戰，透過這些努力，希望做出貢獻，促使印太區域更繁榮、透明，供應鏈更具備韌性。

酈英傑指出，這次推動技術交流和資訊分享，並進一步促進在印太區域對基礎建設打造新供應鏈，是展現美台夥伴關係最好例子，「美台是真朋友、真進展。」在此架構下，美台將成立工作坊、課程、交流活動等，也會推動更多專家會議，討論合作架構的各種相關技術領域。

蘇建榮說明，2019年7月時任美國財政部代理助理部長蘇騏（Mitchell Silk）訪台時就提出合作構想，希望台美在能源及基礎建設融資開發上展開合作，行政院在去年11月正式成立「台美能源及基礎建設融資開發計畫合作小組」來推動。

蘇建榮表示，今年7月13日雙方提出合作架構草案，確認後於美東時間9月17日完成簽署，目前正在籌備首次工作小組會議。根據合作架構，在跨部會的合作小組下，將設4個直接與美方對接的工作小組，分別由經濟部、金管會、交通部、財政部主導。

蘇建榮指出，4個工作小組將分別聚焦能源市場籌融資及能源交易市場開發、台灣企業戶參與能源及基礎建設市場稅制問題、台美於第三地的能源及基礎建設投資合作，以及國內能源及基礎建設市場開發小組，由特別鎖定離岸風電、金融需求及財務開發領域。

吳釗燮則表示，簽署合作架構象徵顯現台美關係再上層樓，將持續探索台美合作可能性，相信一路走來在良好的互信基礎上，必能深化兩國合作。龔明鑫則肯定，這展現台灣現在更有能力及信心對外做出貢獻，在區域建設發揮最大實質效果。

財政部說明，合作架構合作領域包括建立基礎建設融資及市場、發掘並建構符合台、美投資者基礎建設投資需求，及區域基礎建設投融資計畫合作等，可促成台美共同參與投資美洲及東南亞地區基礎建設計畫，深化實質合作關係，並契合台灣長期深耕「新南向政策」目標。