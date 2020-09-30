新北新二代培力光榮計畫 與企業合力培育台灣皇冠海岸線優秀學子

國泰慈善基金會109學年度起與新北市合作推動皇冠海岸新二代培力計畫，鼓勵新二代展能。中秋佳節到來，昨(29)日由同集團之國泰飯店觀光事業捐贈700盒月餅給10所參與試辦學校，傳達對新住民家庭關懷之意，新北市府特別辦理受贈儀式，由謝政達副市長代表頒發感謝狀，並由新住民學生代表致贈感謝卡片，感謝其善行義舉。

謝副市長表示，新北市幅員遼闊，從淡水至貢寮全長100多公里的北海岸及東北角是全臺最美的海岸線，而「新住民二代培力光榮計畫」聚焦於培育「皇冠海岸線」周邊學校，國泰慈善基金會是催生這個計畫的生力軍之一，透過產官學模式合作方式，共同培力新二代學生感興趣的課後社團及營隊。

特別到場致贈感謝卡片的石門國小呂沛蓁同學表示，中秋連假最開心的就是可以放假，和家人聚在一起！她和家人收到基金會的愛心月餅，非常驚喜與感動，打算中秋夜晚和家人在北海岸欣賞皎潔的月光下賞月、剝柚子、吃月餅，邊哼著媽媽教的童謠，過個甜蜜蜜的中秋節。鄭智擎同學表示，他希望自己可以當個小網紅，介紹媽媽越南家鄉的美食、傳說故事、特別的文化等，讓更多人認識，並謝謝基金會給他的支持和祝福，他會努力把口條練得更順、更有趣，希望有一天大朋友、小朋友都可以給他點讚！

國泰慈善基金會於今年參與新北市教育局及新北市文化基金會推動的「皇冠海岸新二代培力光榮計畫」，除了贊助紀錄片拍攝計畫，國泰志工亦將協助陪伴新住民子女社團活動及參與拍攝過程。教育局張明文局長表示，新北市也將逐年推廣至皇冠海岸線，形成區域策略聯盟，並著手拍攝4支新住民子女學習成長紀錄影片，讓新二代培力的故事在臺灣北端閃閃發亮。（新聞轉載自新住民全球新聞網）