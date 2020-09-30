賞月吃湯圓提燈籠 台灣高雄大學新二代體驗越南中秋文化

高雄大學「新住民子女社」的新二代為活動準備越式月餅和湯圓(翻攝自高雄大學網站) 高雄大學「新住民子女社」的新二代為活動準備越式月餅和湯圓(翻攝自高雄大學網站)

中秋賞月吃湯圓、提燈籠？國立高雄大學日前舉辦「越過中秋越湯圓」活動，邀請在地民眾同樂，安排越籍新住民、社區大學老師丁玉蘭教導製作燈籠，以及品嘗濃濃越南口味的綠豆內餡湯圓、榴槤月餅等，體驗有別於「烤肉配柚子」之外的異國文化。

「越過中秋越湯圓」由高雄大學學務處、學生社團「新住民子女社（簡稱『新好社』）」共同舉辦。新好社指導老師邱巧齡表示，本著大學社會責任（USR），與在地共生共榮的精神，帶領社員籌辦，並設計越南版中秋故事「阿貴傳說（Truyền thuyết chú cuội）」導讀、手提燈籠DIY、越式月餅及湯圓品嘗等活動，讓更多民眾認識與尊重多元文化，促進族群融合。

新好社社長胡詠詠說，社團主要由新住民子女組成，過往新二代在學習、適應上相對辛苦，所以成立宗旨之一就是相互交流扶持打氣、凝聚向心力，培養及展現自信。此次獲得民眾熱烈響應令他們相當開心，未來也將規劃多種類型活動。

活動講師丁玉蘭說，越南也盛產柚子，也有類似華人中秋節文化，由於產季不在秋天，所以沒有「賞月配柚子」習俗，也沒有台灣特有的「全民烤肉運動」，但會食用由綠豆、糯米、椰奶等組成的湯圓，以及榴槤口味月餅。

此外，越南的中秋節也是兒童節，搭配「神醫阿貴」傳說，民眾感念其不收分文救人無數的仁醫情操，在他得道成仙日（中秋節飛上月宮），父母長輩教導小孩製作、懸掛特製星形燈籠以示紀念慶賀。（新聞轉載自新住民全球新聞網）