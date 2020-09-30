價值近千萬已出口2批！ 南台灣屏東肥美石斑魚驚艷美國市場

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）屏東縣政府表示，近日有媒體不實報導台灣石斑魚外銷曇花一現，經了解屏東優質龍虎斑外銷持續穩定供應中。除了首航石斑魚於5月19日在屏東縣長潘孟安見證之下，將屏東縣認證優質水產品封櫃並外銷到美國，9月24日將再度封櫃外銷出航，擊破「曇花一現」的不實報導。

屏東縣政府表示，台灣石斑品質優良，其中屏東產量及出口產值更佔全台50%以上，在武漢肺炎疫情的影響下，屏東縣政府協助業者開拓全球市場，成功突破疫情衝擊，將屏東優質水產品外銷市場擴大到美國。

屏東縣政府表示，屏東優質石斑魚－力佳綠能自有品牌「鱻活一號」，模擬石斑原始生長環境使用海上箱網飼養，並採用急速冷凍加工，生產出超高品質的鮮美石斑魚，美國買主簽下長期合約，5月份封櫃首航後，於本月又出口第二批，超過900箱產值近千萬的優質石斑再度封櫃出航，為疫情嚴峻市場低迷的水產市場打入一劑強心針。

屏東縣長潘孟安指出，石斑魚外銷美國實屬不易，在疫情之下要如何讓彈丸之島的台灣如何被世界看見需要大家共同的協作，期許媒體業者對於外銷相關現況可以直接洽詢縣府，不要擅撰寫不實謠言打擊辛苦農漁民。

屏東縣政府表示，此次外銷美國石斑魚品牌「鱻活一號」除了使用飼養於海上箱網養殖石斑魚，飼養在純淨的黑潮支流中，肉質鮮甜彈牙、膠質豐厚。

在第一批貨未到港前已被當地生鮮電商平台一掃而空，出口符合美國當地進口標準，從生產到加工嚴格把關每一環節，期待能將台灣的頂級石斑魚讓美國市場也能夠享受到。