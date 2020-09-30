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台北動物園馬來貘寶寶正式取名「貘豆」 即日起可戶外現身

經過獸醫與保育員每日細心照料，「貘豆」在今天滿18日齡，目前深褐色的身體上有著白色斑紋，活像一顆活蹦亂跳的深褐色小西瓜，可愛的保護色大約會維持半年，最後會逐漸轉變成像爸媽一樣的黑白色外觀。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2020/09/30 14:55
台北動物園的馬來貘母子。(圖片：台北市立動物園提供)

台北動物園的馬來貘母子。(圖片：台北市立動物園提供)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台北市立動物園今(30)日宣布雄性馬來貘寶寶的命名，由牠的「乾爹」、國際知名插畫家Cherng提名的「貘豆」以62000票勝出，另即日起，遇到好天氣時，民眾有機會看到這隻活蹦亂跳的「深褐色小西瓜」，在媽媽「貘芳」的陪同下，到戶外走走。

來自捷克布拉格動物園的雄性馬來貘「貘克」，和台北市立動物園出生的雌性馬來貘「貘芳」於2019年8月配對成功，並於今(2020)年9月13日，平安產下雄性寶寶「貘豆」。

馬來貘寶寶「貘豆」。(圖片：台北市立動物園提供)

台北市動物園表示，國際知名插畫家Cherng主動參與動物認養，並以「乾爹」之姿為馬來貘寶寶提出命名，經由其自行徵名且短短20分鐘獲萬人按讚支持，動物園破例讓「乾爹」提名「貘豆」與保育員提名「芳便」一較高下。經由民眾投票後，最終馬來貘寶寶名字由「乾爹」提名的「貘豆」以62000票勝出。

經過獸醫與保育員每日細心照料，「貘豆」在今天滿18日齡，目前深褐色的身體上有著白色斑紋，活像一顆活蹦亂跳的深褐色小西瓜，可愛的保護色大約會維持半年，最後會逐漸轉變成像爸媽一樣的黑白色外觀。

自9月30日起的上、下午各一個時段，只要是溫暖舒適的好天氣，保育員就會開通戶外活動場的大門，讓媽媽「貘芳」自己決定要不要帶「貘豆」到戶外走走。

台北市動物園表示，馬來貘屬於瀕臨絕種的動物，野外馬來貘的棲息地因人為開發遭到嚴重破壞、持續縮減。「貘豆」的到來，不僅象徵台北與布拉格姊妹市之間在野生動物保育的合作成果，對域外族群及基因多樣性的保存有極大助益，還能讓民眾更加關注馬來貘保育，從而強化對其原生棲息地與野外族群的保護。

馬來貘寶寶「貘豆」。(圖片：台北市立動物園提供)
瀕絕動物
馬來貘
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