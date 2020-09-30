【「口罩國家隊」接連出包?!】釩泰公司委託無許可廠商生產 逾百萬片流市面

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）領有製造醫療口罩許可的口罩國家隊釩泰公司，為增加口罩產量販售牟利，外包委託沒有許可的丞威公司製造醫療口罩，初估不到一個月時間已製造販售上百萬片，兩家公司李姓與謝姓負責人遭訊問後，均涉有違反藥事法罪嫌，分別諭知新臺幣50 萬元、1百萬元交保。

彰化地檢署今天(30日) 發布新聞稿表示，彰化地方檢察署接獲檢舉，轄內某家口罩公司委託未經許可廠商製造醫療口罩供通路販售，立即組成專案小組並指派檢察官朱健福指揮偵辦，經調閱及比對資料蒐證後，昨天(9/29) 由主任檢察官吳怡盈等約130名檢、警、調搜索廠商，並傳喚負責人、員工共31人到案說明。

彰化地檢署指出，該署並查扣製造口罩機台、口罩原料、1萬7000片口罩、帳冊、出貨資料等證物。

檢警調查，設於台中市但工廠在彰化縣的釩泰公司，是領有製造醫療口罩許可的公司，為增加口罩產量販售牟利，竟自民國109年9月初起，委託未經許可、設在雲林縣的丞威精密工業公司製造醫療口罩，並以品名「釩泰醫用口罩」透過藥局通路販售。

彰化地檢署指出，總計自9月7日到23日止，共已製造販售約上百萬片口罩；另外，經專案小組及主管機關清查比對資料，初步發現委外製造的這些口罩，沒有混充「實名制」口罩銷售的情形。

延伸閱讀:

台灣口罩國家隊成員「淨新科技」涉嫌私設22條生產線 高雄市衛生局重罰200萬元

指揮中心6日表示：83萬偽標「台灣製」口罩遭海關扣押 進貨者包含國家隊成員

【監守自盜】涉偷竊「台灣國家隊」逾6000口罩 台北市後備指揮部中校與上士2人聲押禁見