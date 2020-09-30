台灣列斯洛伐克綠色國家名單 10/1起入境免隔離

斯洛伐克經濟文化辦事處30日表示，台灣獲列入斯洛伐克的「綠色國家」名單，這表示10月1日起，台灣民眾入境斯洛伐克將不須接受強制檢測或隔離檢... 斯洛伐克經濟文化辦事處30日表示，台灣獲列入斯洛伐克的「綠色國家」名單，這表示10月1日起，台灣民眾入境斯洛伐克將不須接受強制檢測或隔離檢疫。圖為斯洛伐克一景。（圖取自Pixabay圖庫）

斯洛伐克經濟文化辦事處今天表示，台灣獲列入斯洛伐克的「綠色國家」名單。辦事處說明，這表示10月1日起，台灣民眾入境斯洛伐克將不須接受強制檢測或隔離檢疫。

外交部發布新聞稿表示，斯洛伐克政府宣布將台灣等共31個國家列入疫情綠色安全國家名單（The Safe Green List），自10月1日起，台灣旅客入境斯國可免除隔離檢疫措施，這再度彰顯台灣的防疫成就獲國際肯定。

外交部指出，台灣是在斯洛伐克投資的第二大亞洲國家，提供數千個工作機會，雙方往來密切、互動頻繁。近年雙方也積極在科技、經貿、環保及文化等領域加強合作，斯洛伐克總理馬托維奇（Igor Matovič）曾對外讚賞台灣的防疫成就，多位重量級國會議員也公開感謝台灣捐贈防疫、抗疫物資，並籲請世界衛生組職（WHO）不應排除台灣。

外交部表示，斯洛伐克對台灣民眾的開放措施將有助深化、擴大各層面的雙邊關係，有助增進後疫情時代的全球經貿發展。

根據斯洛伐克衛生部門的公告，列入疫情綠色安全國家名單的包括澳洲、日本、韓國、加拿大、德國、英國、瑞士、瑞典、義大利、梵蒂岡、中華人民共和國，以及台灣等。

不過，斯洛伐克的武漢肺炎（COVID-19）疫情近日有升溫趨勢，總理馬托維奇28日表示，將於本週宣布緊急狀態。預計實施的防疫對策包括10月1日起停辦所有運動賽事、藝文和宗教活動。