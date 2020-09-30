新北市文化局X黃翊工作室 文化平權節目讓視障者與藝文間無距離

胡鑑昨品《有一個地方只有我們兩個人》片段 胡鑑昨品《有一個地方只有我們兩個人》片段

昨(29)日新北市政府文化局再度與「黃翊工作室＋ 」合作辦理口述影像工作坊，邀請啟明學校雙北師生， 藉由工作坊鼓勵視障者感受藝術創作的細膩及體驗表演美感， 以拓展友善表演空間及著重視障者的文化權益。

「黃翊工作室+」於今日辦理口述影像工作坊， 由臺灣唯一三度獲得美國 ISPA(表演藝術年會)肯定的黃翊工作室，帶來共同創辦人胡鑑 作品《有一個地方只有我們兩個人》，本次延伸製作口述影像版本， 聲音演繹邀請了2017年合作過《黃翊與庫卡》 口述影像老師曾允凡， 藉由細膩的人聲敘述將舞蹈中的情感與訊息具象化， 成為視障者能欣賞的作品形式。而現場舞臺佈置成演出實況， 透過視障者觸摸佈景的感受，給予空間描述與定位。 這一次的工作坊讓表演者與觀賞者實際面對面互相交換、分享經驗， 一方面減少視障者對陌生環境的敏感度，幫助弱勢熟悉劇場氛圍， 進而鼓勵視障者走進劇場共享藝術饗宴，實質響應「文化平權」 之精神。

文化局表示，透過本次與工作坊的交流機會， 讓表演藝術及無障礙藝文環境與觀眾間的連結更加緊密之外， 更讓口述影像不只是專屬視障者的服務， 而是明眼者與視障者可以並肩進劇場，共同欣賞的藝文表演。

10月24日「黃翊工作室+」 將於在新北市藝文中心演藝廳帶來今年唯一場的節目演出， 節目包括法國夏佑宮國家劇院「La Fabrique Chaillot」計畫，駐館發展的作品《物》的第三階段及《 有一個地方只有我們兩個人》；並提供10名口述影像服務， 讓視障觀眾可藉由口述影像，盡情享受表演藝術的魅力。 邀請觀眾到新北市藝文中心演藝廳，親炙最直接的感動！