新北市教育局獲贈60套AI教材 合力推動AI教育

新北市教育局今(109)年與鯨魚國際科技機器人公司合作，辦理鯨魚機器人AI教師培訓工作坊，共有38所國中小、44位教師完成種子教師認證。29日由鯨魚國際科技機器人公司捐贈60套AI教學教材(AI module 1)予新北市教育局，並簽署雙方合作意向書，完成認證教師皆可獲贈1套教材，返校推廣AI教育融入領域教學，雙方並將持續合作辦理種子教師培訓。
教育局張明文局長表示，AI科技蓬勃發展，AI教育的推展有其重要性和迫切性，本局108年共輔導78位校長及老師完成AI種子教師培訓、109年迄今培育44位AI種子教師，並於偏鄉學校辦理AI科普教育營隊，幫助48位偏鄉學子學習新興科技。本次感謝鯨魚國際科技機器人公司投入設備及師資，未來將持續與民間企業合作，透過公私協力，推動新北市AI新興科技教育。
為發展臺灣青少年AI教育，新北市教育局於北新國小設立「鯨魚機器人教育推廣站」，7月辦理3場次鯨魚機器人AI教師培訓工作坊，運用鯨魚國際機器人公司所捐贈之AI教學套件，鼓勵教師將資訊科技融入課程設計。該機器人採用圖形化Scratch程式語言，感測器具有紅外線、觸碰偵測等豐富辨識功能，成為孩子探索AI的第一步。
完成AI種子教師認證的44位教師，今日也出席共同見證捐贈儀式。北新國小羅英財老師說：「鯨魚積木機器人六面體結構積木，可以讓小朋友快速的搭建他自己想做的、有趣的物件，並配合已開發完成的模組，如傳感器、超音波感測器等，使用程式讓自行設計的機構動起來。」後埔國小林志隆老師說：「我對機器人很有興趣，也非常樂意推廣給學子們，教材透過手機即可撰寫程式，讓學生在使用上更方便，也不受限使用電腦。積木組裝的說明也很詳盡，讓學生按步就班解開任務，達到循序學習的目的。」大觀國小曹正維老師說：「APP裡有圖文並茂的積木組裝說明，學生可討論共組小車及機器人，分類學習，從新手入門導創意發想，循序漸進引導運算邏輯思維的建立，將枯燥的程式設計趣味化，提昇學生學習程式設計的興趣。」
新北市教育局表示，109學年度預計還會辦理2場次以上AI種子教師培訓，開放80位以上名額，歡迎老師踴躍報名。未來將持續辦理AI教師培訓及營隊，提升各學習領域教師AI知能與素養，將AI教育融入各學習領域教學，並鼓勵學生運用科技解決生活問題，強化AI基礎教育的深耕，提升未來競爭力！