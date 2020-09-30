新北市教育局獲贈60套AI教材 合力推動AI教育

新北市教育局今(109)年與鯨魚國際科技機器人公 司合作，辦理鯨魚機器人AI教師培訓工作坊，共有38所國中小、 44位教師完成種子教師認證。29日由鯨魚國際科技機器人 公司捐贈60套AI教學教材(AI module 1)予新北市教育局，並簽署雙方合作意向書， 完成認證教師皆可獲贈1套教材，返校推廣AI教育融入領域教學， 雙方並將持續合作辦理種子教師培訓。

教育局張明文局長表示，AI科技蓬勃發展， AI教育的推展有其重要性和迫切性， 本局108年共輔導78位校長及老師完成AI種子教師培訓、 109年迄今培育44位AI種子教師， 並於偏鄉學校辦理AI科普教育營隊， 幫助48位偏鄉學子學習新興科技。本次感謝鯨魚國際科技機器人公 司投入設備及師資，未來將持續與民間企業合作，透過公私協力， 推動新北市AI新興科技教育。

為發展臺灣青少年AI教育，新北市教育局於北新國小設立「 鯨魚機器人教育推廣站」，7月辦理3場次鯨魚機器人AI教師培訓 工作坊，運用鯨魚國際機器人公司所捐贈之AI教學套件，鼓勵教師 將資訊科技融入課程設計。該機器人採用圖形化Scratch程式 語言，感測器具有紅外線、觸碰偵測等豐富辨識功能， 成為孩子探索AI的第一步。

完成AI種子教師認證的44位教師， 今日也出席共同見證捐贈儀式。北新國小羅英財老師說：「 鯨魚積木機器人六面體結構積木， 可以讓小朋友快速的搭建他自己想做的、有趣的物件， 並配合已開發完成的模組，如傳感器、超音波感測器等， 使用程式讓自行設計的機構動起來。」後埔國小林志隆老師說：「 我對機器人很有興趣，也非常樂意推廣給學子們， 教材透過手機即可撰寫程式，讓學生在使用上更方便， 也不受限使用電腦。積木組裝的說明也很詳盡， 讓學生按步就班解開任務，達到循序學習的目的。」大觀國小曹正維 老師說：「APP裡有圖文並茂的積木組裝說明， 學生可討論共組小車及機器人，分類學習，從新手入門導創意發想， 循序漸進引導運算邏輯思維的建立，將枯燥的程式設計趣味化， 提昇學生學習程式設計的興趣。」

新北市教育局表示，109學年度預計還會辦理2場次以上AI種子 教師培訓，開放80位以上名額，歡迎老師踴躍報名。 未來將持續辦理AI教師培訓及營隊， 提升各學習領域教師AI知能與素養， 將AI教育融入各學習領域教學， 並鼓勵學生運用科技解決生活問題，強化AI基礎教育的深耕， 提升未來競爭力！