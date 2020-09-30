新北土城農會永豐分部搬新家 臨櫃交易送豆奶

土城區農會推動家政、四健、農事推廣教育課程帶動信用部業績成長，開設舞蹈、肚皮舞、二胡、笙巴胡、太鼓及歌唱班，落實社區服務及團結互助精神，透過巧妙的課程設計與成果創意安排，達到長者放鬆及療癒身心靈的效果，學員可以說是農會信用部的忠實顧客，在此信賴關係下，願意並相信農會進而提高信用部交易業績，今年第14屆農金獎更拿下「農業金庫策略合作獎」優等獎的好成績，以前永豐分位於永豐路場域，如今擴大服務搬至明德路一段71號，場域更為寬敞明亮，提供更優質的服務來回饋農友，29日起至土農永豐分部臨櫃交易即可獲得精美限量羅東鎮農會養生豆奶1組，限量250份，送完為止。
土城區農會總幹事張國城表示，農業要傳承，通路非常重要，信用部業務與農事、家政、四健推廣密不可分，可以說是相輔相成，今天永豐分部可以搬新厝都是農會同仁的努力，來存款的客戶也都有一定的消費力，也會介紹到「農村社區小舖」採買農產品，創造農業更大的價值。
農業局表示，農會可說是提供全方位服務的角色，與在地居民、農友就像是一個大家庭，互相協助並發揮所長，市府與農會共同尋找銷售通路，一同努力提升新北農業發展，推廣安心、安全的有機及溯源農特產品，讓消費者買得放心、吃得安心。土城區農會「農村社區小舖」地址：新北市土城區金城路三段210號。