新北土城農會永豐分部搬新家 臨櫃交易送豆奶

土城區農會推動家政、四健、 農事推廣教育課程帶動信用部業績成長，開設舞蹈、肚皮舞、二胡、 笙巴胡、太鼓及歌唱班，落實社區服務及團結互助精神， 透過巧妙的課程設計與成果創意安排， 達到長者放鬆及療癒身心靈的效果， 學員可以說是農會信用部的忠實顧客，在此信賴關係下， 願意並相信農會進而提高信用部交易業績，今年第14屆農金獎更拿 下「農業金庫策略合作獎」優等獎的好成績， 以前永豐分位於永豐路場域，如今擴大服務搬至明德路一段71號， 場域更為寬敞明亮，提供更優質的服務來回饋農友，29日起至土農永 豐分部臨櫃交易即可獲得精美限量羅東鎮農會養生豆奶1組，限量2 50份，送完為止。

土城區農會總幹事張國城表示，農業要傳承，通路非常重要， 信用部業務與農事、家政、四健推廣密不可分，可以說是相輔相成， 今天永豐分部可以搬新厝都是農會同仁的努力，來存款的客戶也都有 一定的消費力，也會介紹到「農村社區小舖」採買農產品， 創造農業更大的價值。

農業局表示，農會可說是提供全方位服務的角色，與在地居民、 農友就像是一個大家庭，互相協助並發揮所長， 市府與農會共同尋找銷售通路，一同努力提升新北農業發展， 推廣安心、安全的有機及溯源農特產品，讓消費者買得放心、 吃得安心。土城區農會「農村社區小舖」地址： 新北市土城區金城路三段210號。