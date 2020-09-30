吸入髒水會致命？美國德州男童染食腦蟲死亡　台灣曾有個案因泡湯感染

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）美國德州一名6歲男童感染福氏內格里蟲死亡，生前曾在市中心的水上公園玩耍時接觸到汙水，不久後身體不適，衛生單位也在其居住的社區自來水發現變形蟲蹤跡；而據資料顯示，台灣過去也曾有個案因泡湯感染死亡的案例。

美國媒體報導，一名德州布拉左里亞郡的男童感染福氏內格里蟲（Naegleria fowleri，俗稱食腦蟲），9月8日宣告不治。爾後衛生單位在布拉左里亞郡的11次水質檢測中，有3次驗出福氏內格里蟲，德州州長緊急發布災難公告，稱變形蟲對公共衛生與安全構成立即威脅。

中央社引述疾管署副署長莊人祥說法，此疾病於1965年在澳洲發現首例人類感染病例，主要發生於夏季。根據疾管署資料，台灣在2011年有1例確定個案，為首例因溫泉水感染阿米巴腦膜腦炎死亡事件。

該名病例為75歲健康男性，會定期泡溫泉。個案出現頭痛、頸痛、食慾不振、手腳發麻、全身無力，發病後25天死亡。經檢驗確認為福氏內格里阿米巴原蟲感染所導致的腦膜腦炎，個案暴露的溫泉池也檢測出含有此種寄生蟲。

根據我國衛生福利部疾病管制署網站衛教資料，福氏內格里阿米巴腦膜腦炎的致病原是內格里阿米巴，為環境中自由營生的單細胞阿米巴原蟲，有40餘種，其中只有福氏內格里阿米巴原蟲會感染人類。

福氏內格里阿米巴原蟲喜好溫暖環境，能生存於46℃的溫熱環境中，在高溫下也可短暫存活。淡水湖泊及河川、溫泉水、工廠排出的溫水、飲用溫泉水、含氯量不足的游泳池水、熱水器及土壤中都可發現其蹤跡，而含鹽量較高的海水尚未有檢出案例。在消毒良好的游泳池中不易感染福氏內格里阿米巴原蟲。

人類經由鼻子吸入含有福氏內格里阿米巴原蟲的水而受到感染。將鼻子或頭部浸入受污染的水中（如潛水、跳水等與水有關的活動），可能造成感染，男孩風險可能增加(與喜好玩水活動或許有關，但真正原因不明)。但喝到含有福氏內格里阿米巴原蟲的水不會被感染。

潛伏期平均為5天，可從1至7天。一開始的症狀可能包含發燒、頭痛、噁心或嘔吐，之後出現頸部僵硬、意識改變、喪失平衡感、抽搐及出現幻覺，病程進展快速，發病後死亡率達99％。