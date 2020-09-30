睽違三年！東京國際影展「台灣電影特集」片單揭曉！《孤味》徐若瑄飆淚憶父親離家往事

(台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導) 睽違三年，台灣再度與東京國際影展合作舉辦「台灣電影特集」，參展片單已於29日公布。

第33屆東京國際影展公佈影展全陣容及各國參展作品，台灣在睽違三年後再度與影展合作舉辦「台灣電影特集」，經影展主辦單位遴選4部台灣新電影參加影展的「世界焦點」單元，獲選者包括張耀升導演的「腿」、許承傑導演的「孤味」、顏邵璇導演的「同愛一家」及陳永錤導演的「惡之畫」等4部。

電影「孤味」獲選香港電影節開幕、 桃園電影節閉幕片及釜山國際電影節「亞洲電影之窗」單元，由陳淑芳、謝盈萱、 徐若瑄領銜主演，透過三代女性的故事， 希望觀眾看完後能更珍惜身旁的家人，有網友看完預告就飆淚了！



「孤味」由徐若瑄主演(圖/威視電影)

徐若瑄表示，親生父親在她小時候就離開家， 失聯多年後再聯繫上時爸爸身體已有狀況， 當時他身旁也有一位陪伴、照顧他的女朋友，令Vivian感性表 示：「其實非常尊敬她，因為她真心愛徐老爹！」 說著說著也忍不住落淚。

電影公司說明，正因為對劇本充滿共鳴，徐若瑄不僅答應在片中飾演二女兒「阿瑜」 ，也決定擔任監製一職，從演員選角就積極參與，片中于子育、 楊一展及張鈞甯，都是Vivian親自打電話邀請演出， 而眾大咖們接到電話後，更是連劇本都沒看就爽快答應，讓Vivi an直呼超感動！

文化部駐日台灣文化中心表示，為積極協助新電影推向世界舞台，本次戮力爭取與東京國際影展合作舉辦台灣電影特集。雖受疫情影響，台灣劇組導演訪日困難度高，仍將以「台灣電影文藝復興2020」為題，以台灣特集形式在影展期間向世界展現台灣文化軟實力。今年全球面臨新冠肺炎疫情肆虐的影響，各國際重要影展紛紛延期或停辦的狀況下，能夠促成台灣特集參展更顯得格外引人注目。



東京國際影展將放映桂綸鎂主演的《腿》(圖/文化部)

由於疫情持續擴散，造成日本各地電影院休館、作品延期等前所未有危機，各知名國際影展多被迫改為線上方式辦理。然而東京國際影展即使面臨疫情威脅，仍堅持「在電影院上映」的電影初衷，將續辦實體上映會，10月31日起至11月9日在六本木之丘及日比谷影城展開，希望藉此點燃電影未來的希望之燈。

同時，在兼顧防疫安全原則上，縮小規模，將部分座談活動改採線上舉辦。本屆也首度取消以往參賽的各種獎項，改由觀眾當家做主，在參展作品中票選出「觀眾獎」，獎落誰家，值得期待。