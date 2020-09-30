又是你中國！ 黑心商造謠台灣果農虧損嚴重、 農委會搜證報警

（台灣英文新聞/ 社會組 綜合報導）農委會主委陳吉仲昨（29）日在臉書表示，近日發現有中國黑心商盜用台灣檢驗報告，加上中國農民的照片販賣「台中梨山玫瑰李梅乾」，藉此詐騙消費者，牟取不法利益。陳吉仲表示，已經要求相關單位在第一時間蒐集證據，以公文移送警政單位，請求嚴厲偵辦。

陳吉仲表示，最近又發現有中國的黑心商人，使用中國農民的圖片，盜用臺灣的檢驗報告，瞎扯「黑布林」受疫情及連續降雨影響滯銷，謊稱販賣「臺中梨山玫瑰李梅乾」，藉此詐騙消費者，牟取不法利益！相同手法的詐騙網頁還有簡體字版，內容圖文完全一樣，產品卻說是來自陝西！

陳吉仲解釋，目前梨山地區栽種的李子，以西瓜李和黃蟬李為主，玫瑰李只有不到5公頃，產量不到10噸，且產期在5到6月並非現在，因數量不多，所以都是採取鮮果的形式銷售，幾乎不會拿去製作果乾，市場供不應求，根本沒有滯銷。

陳吉仲說，初步調查後發現該詐騙網頁是今年2月才創立，而且是透過中國公司所購買的網域，由中國人經營網站的可能性很高。類似手法的詐騙網頁先前也發生過好幾起，不論是農委會發現或是消費者檢舉，都指示一律移送嚴辦。

陳吉仲說，對於這種嚴重傷害MIT品牌及臺灣農友權益的行為，完全無法忍受，已要求相關單位在第一時間蒐集證據，以公文移送警政單位，請求嚴厲偵辦，絕不姑息！