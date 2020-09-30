副總統賴清德：期盼生技產業與資通訊產業合作打造「健康台灣」

台灣生物產業發展協會9月29日舉辦一年一度的會員大會，特地規劃「台灣生技產業發展策略」論壇。(照片由總統府提供) 台灣生物產業發展協會9月29日舉辦一年一度的會員大會，特地規劃「台灣生技產業發展策略」論壇。(照片由總統府提供)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台灣生物產業發展協會昨(29)日舉辦會員大會，並規劃「台灣生技產業發展策略」論壇，副總統賴清德致詞時表示，他期許生技產業創造生物韌性，成為台灣下一個兆元產業，並期盼生物醫療能與資通訊產業攜手合作，共同打造「健康台灣」，該論壇吸引超過300位生技產業人士與會。

副總統賴清德認為，生物科技產業可以與台灣傲人的ICT資通訊產業合作，透過人工智慧處理健保大數據、影像判讀、基因檢測、用IoT建立行動裝置，讓醫療、預防及保健能夠更精準、更有效率，相信台灣的醫療可以從傳統醫療跨足到長照服務，帶給人類更大的福祉。

照片左起：台灣副總統賴清德、生物產業發展協會理事長李鍾熙。(照片由總統府提供)

經濟部長王美花以「台灣生技產業發展之策略與展望」為題進行演說並提到，台灣生醫營運動能持續成長，根據經濟部及金管會統計，2019年國內生醫產業營業額達5,597億元，比前一年度成長8.7%，投資額超過550億元，共有183家生技公司進入資本市場，包括上市公司36家、上櫃公司89家、興櫃公司58家等，市值破1兆元。值得一提的是，截至2019年底台灣已有7項新藥於國際上市銷售，而2019年醫療器材共計取得61張美國510(k)許可證，將台灣高價值及先進醫材進軍美國市場。

前副總統陳建仁院士表示，經過COVID-19疫情，全球股市皆下跌，但唯有生技產業，以及包括台灣的半導體產業及電子產業等仍持續上升，他還說，疫情後，全人類的生活及產業的發展，將走向零接觸、零距離新思維，這當中生技產業便有相當的發展契機，期許政府與民間透過密切合作，持續發達台灣生技產業。

生物產業發展協會理事長李鍾熙表示，今年的疫情為台灣生技產業帶來不小的衝擊，不過在產官學研的快速因應下，不論疫苗、藥物、醫材及檢測研發上均陸續傳出好消息，而如何建構後疫情時代生技產業新格局，及完備產業發展生態環境，則是台灣生技產業邁向下一步的關鍵課題。

台灣研發型生技新藥協會、中華民國開發性製藥研究協會、國光生技公司、財團法人生物技術開發中心、資誠聯合會計師事務所，及政府相關單位首長及產業界代表皆出席「台灣生技產業發展策略」論壇，共同針對國內外生醫製藥相關條例及法規修改的因應，募資、稅法，以及國際藥廠參與生技發展等面向，探討生技產業發展的關鍵課題，希望藉此機會為台灣生技產業找到往前邁進的新動能，並提供未來生技產業政策推動的參考建議。

生物產業發展協會李鍾熙理事長親自頒贈台灣生物產業發展協會諮議委員會首席顧問予陳建仁院士，期借重陳建仁院士長才，提供協會未來會務推展之相關諮詢，繼續加持生技產業。(照片由台灣生物產業發展協會提供)