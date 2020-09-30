台北爵士音樂節首增兩大場域　大安森林公園邊搖擺邊野餐壓軸登場

(台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導) 台北爵士音樂節於秋季展開一連串系列活動，今年新增大湖公園及林森公園兩個場地，壓軸演出將於大安主舞台登場，10月23日至25日帶來精采演出。

台北爵士音樂節由台北市文化局舉辦已邁入第14年，今年以「爵世紀」（Jazz Decade）為主概念，音樂節自9月開始舉辦講座、工作坊等系列活動，從爵士音樂教育、現場演出展現台灣爵士樂十年來的獨特發展歷程。

眾人期待的3場「感爵樂現場」音樂會，除天母忠誠公園外，今年新增內湖大湖公園與中山林森公園二個舞台，3個公園共12場演出，並搭配各公園特色規劃演出主題，帶給觀眾全新的音樂體驗。



台北爵士音樂節活動照片(圖/台北市文化局臉書)

音樂節近幾年也積極辦理樂團徵選比賽開發新秀，並安排獲獎團體登台演出，今年9月經第一輪網路徵選，參與決選共計8團，決選演出現場熱烈激昂，最後由音樂節策展人林正如與顧問群選出3個傑出新秀團，獲得參與感爵樂現場與大安森林主舞台演出的門票。



感爵樂現場大湖公園演出將於10月1日登場，舞台將設於捷運大湖公園站旁綠茵的草地，以「Charlie Parker百年冥誕」為題，由今年通過激烈競賽脫穎而出的新秀團趣友三重奏Chill Trio、成軍超過十年的台大騷動爵士大樂團及由知名爵士樂手Uno烏野薰擔任音樂總監的台北爵士大樂隊青年團演出將Charlie Parker經典曲目，以紀念這位爵士巨擘對爵士樂發展的卓越貢獻，愛好大樂隊演出的觀眾千萬不能錯過。



林森公園位於繁忙的南西商圈，周邊百貨商辦林立，搭配公園的都會性格，音樂節以「都會爵士」為概念，由今年音樂節最年輕的競賽新秀團U18、旅居紐約15年，演出遍及美國東岸各地的林煒盛組成的林煒盛三重奏，以及由比利時學成歸國的葉賀璞帶領的三重奏Feat.蘇聖育將帶來以都會風情為基調又華麗多變的演出曲風，喜愛前衛、都會爵士的樂迷，或逛街停歇的民眾，歡迎進入台北都市核心一起Urban Jazz。



前二年大受歡迎的忠誠公園感爵樂現場演出，今年第三度舉辦，10月16日至18日加碼演出，將以「融合爵士」為主軸，邀請6組揉合世界各地爵士音樂風貌的爵士樂團齊聚展演，適合闔家欣賞，亦是10月23至25日大安森林主舞台演出前最重要的音樂節盛事。

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