木作生活節看台灣國產材創意 9月起在科教館開展

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台灣有豐富的人工林木資源，卻長期仰賴進口木材，林務局新竹林區管理處與中華木質構造建築協會自9月29日起，在台灣科學教育館聯合舉辦「國產材抵家-木作生活節」，期盼促使木作從業者及消費者認識台灣本土木材的可應用性及其可開發的商品。

林務局對「國產材抵家-木作生活節」活動名稱說明，「休息是為了走更長遠的路」，不論是忙碌工作還是認真學習，都需要適度的休息，才能徹底放鬆身心靈。「人+木=休」古老的智慧告訴我們，人依木而休，將木材融入居家生活，創造木質療癒環境，更可有效帶來身心靈健康的提昇。「國產材抵家」有兩個涵義，一是國產材的在地應用，一是打造國產材深入居家生活。

照片由林務局提供

「木作生活節」集結了41家不同在地國產材業者與木創工作者，利用台灣木材打造木質居家環境、營造空間質感，同時結合台灣科學教育館倡導科學教育的概念，提供國產材知識，讓大眾認識、瞭解、喜歡、設計、應用國產材。

木材構成元素50%為碳，因此使用1噸木質建材就能固定0.5噸碳, 換算二氧化碳則高達1.84噸, 在建材或家具內部，不會釋放回大氣層，進而達到減低溫室氣體濃度效果，因此使用木材相對於其他材料不僅環境影響較低，還兼有減碳效果。使用國產材還可省去國際運輸的碳足跡，符合「地產地消」，鼓勵運用「在500 英里距離內所生產、收穫、再生，加工製造之資材」。

照片由林務局提供

林務局表示，這次參與廠商與創作者們各自帶來最新研發產品，緊扣「木材就是生活」的主題，還有德川音箱以國產材打造「擴音器」，而森欣實業則帶來別出心裁的「台灣相思木嬰兒浴缸」，讓「木育」從寶寶開始，玩偶的家也運用國產材製作適合6歲到99歲的「創意心鈴」，木育不只給小朋友，樂齡族也能藉此拓展社交活動，多樣的創意作品，帶領觀眾看見生活中國產材的100+可能性。

林務局鼓勵家長帶孩子一起來木作生活節時，可以引導小孩以五感認識木材，例如扁柏有著輕快的檸檬氣味，柳杉切面色彩像抹上了巧克力醬。除了多讓孩子到森林走走，也可趁著展覽多看、多摸、多聞各式木材，自然而然認識台灣在地物產，也更明白珍惜環境資源的重要性。

照片由林務局提供

◎2020「國產材抵家-木作生活節」展覽資訊：

（一）地點：國立臺灣科學教育館 (臺北市士林區士商路189號 8F西側及西南側特展區)

（二）時間：2020年9月29日（二）至11月15日（日）

（三）票價資訊：持當日有效常設展門票即可進入參觀