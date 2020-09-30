世界咖啡日 台北美福精選肆國咖啡　推出「世界咖啡季」下午茶套餐、咖啡講座及住房專案

台北美福大飯店為響應10月1日的「世界咖啡日」，邀您一同品味咖啡的沉靜雅致，10月5日起至11月30日於Moment café & bakery推出「世界咖啡季」下午茶套餐，每日下午一點至五點限時供應，用各地不同風情的咖啡風味，帶您穿梭於國境之間，有選用日式慢烘豆的日式冷萃咖啡搭配來自神戶細膩的不完美蛋糕；融合酒香的愛爾蘭咖啡，與充滿培根肉香的歐式鹹派；甘口鮮奶油與咖啡苦味結合的維也納咖啡，和奧地利經典的薩赫蛋糕，宛如咖啡交響樂的完美組合；以台灣在地老薑提味的台灣薑薑拿鐵，配上擁有綿密芋泥的芋香烏龍捲，多款異國風味咖啡搭配下午茶點，每套460元+10%。

若想再深入探究咖啡的世界，於10月16日和11月20日的下午兩點，舉辦「咖啡醇品會」講座，由專業咖啡師分享對咖啡的熱愛和知識，啜飲六款單品手沖咖啡，輕嚐精緻手工餅乾和甜點，每位880元。

若想以更慵懶的步調享受悠閒生活，10月12日起至11月30日同步獻上「咖啡漫遊」住房專案，雙人入住全台唯二的卓越五星飯店，每晚6,999元起，美好的午後時光品嚐「世界咖啡季」下午茶套餐，夜裡下榻在15坪的寬敞客房內，誰說咖啡讓人夜不成眠？詳情及訂位請洽02-7722-3397 Moment café & bakery。

【異國風情咖啡 讓心翱遊各國】

在無法輕鬆出國的時刻，就讓Moment café推出的「世界咖啡季」下午茶套餐，解解出國的渴！由專業咖啡師推薦獨具各國風貌的特色咖啡，搭配由點心坊主廚巧手烘焙的異國經典茶點，每套460元+10%，每日下午一點至五點，美好的午後時光限時供應。

強調咖啡純粹的日式冷萃咖啡，選用日式慢烘豆，其烘焙方式較能提出咖啡甘味，而相較於以熱水沖煮的咖啡，冷萃汲取的咖啡風味更為柔和滑順，亦能充分感受更多咖啡豆的香氣與甜味，配上外觀貌似失敗的卡士達蛋糕，因其特殊造型命名為不完美蛋糕，口感濕潤，帶有淡淡的薰衣草香氣，撒上雪白的糖霜點綴，甘苦風味交錯。

若想來點歐洲風情，帶有愛爾蘭威士忌醇厚香氣的愛爾蘭咖啡，搭配工法繁複的歐式鹹派，將塔皮烤至半熟後，倒入混合蛋液、培根、番茄及花椰菜的內餡，烤至外皮酥脆而內裡軟嫩鹹香，和帶有酒香的愛爾蘭咖啡絕對是完美組合。

不勝酒力的咖啡控，也可以選擇以鮮奶油做為主角的維也納咖啡，在底部先撒上薄薄砂糖，倒入醇香的咖啡，再裝飾上新鮮奶油，口感彷彿三重奏般，在咖啡的苦勁中又能嚐到甘口的鮮奶油，佐上奧地利富有盛名的歷史甜點─薩赫蛋糕，以巧克力做為主旋律，在兩層巧克力蛋糕體中抹上手工熬製的杏桃果醬，外層再淋上苦甜滑順的法芙娜巧克力，微酸果醬與甜膩巧克力一同唱出的曼妙歌聲，堪稱是最甜蜜的咖啡交響樂組合！

若想探究台灣寶島，則可品味加入老薑提味的台灣薑薑拿鐵，將手工研磨的薑粉混合至拿鐵中，奶香馥韻的同時更能嗅到一絲薑氣後韻，配上由台灣烏龍茶葉製成的蛋糕體，捲入綿密芋泥的芋香烏龍捲，台灣各種風貌盡在口中。走進Moment café & bakery，宛如走進世界。

除了品味咖啡之外，若想與咖啡擁有更親密的接觸，Moment café & bakery於10月16日及11月20日，兩日下午兩點舉辦由專業咖啡師主講的咖啡醇品會，用手沖咖啡的淡淡果香喚醒對悠閒下午的嚮往，分享暢聊關於咖啡的浪漫情懷跟執著堅持，透過館內目前選用不同品種的咖啡豆，感受其香氣、味道、口感的微妙差異，與我們一同將咖啡學植入日常生活之中。

擔心咖啡讓您夜不成眠？台北美福自10月12日起至11月30日同步推出「咖啡漫遊」住房專案，可先至Moment café & bakery輕嚐「世界咖啡季」的下午茶套餐，來場睿智的對談，或者各自沉浸在讀物中漫想，夜裡下榻在15坪的寬敞客房內，於美國百年品牌席夢思的床具上入睡，入住期間還可體驗以日式三溫暖為發想的「沐 三溫暖」，給身心靈極致的弛放輕鬆，或前往被羅馬柱環繞的戶外恆溫游泳池，宛如身在地中海般的蔚藍境地，隔日享用彩匯自助餐廳，用頂級食材打造營養滿分的早餐盛宴，除了豐盛的中式熱菜區、烘烤麵包和鮮蔬沙拉區，更獻上多道現點現做料理，南部風味的粉漿蛋餅、海韻飄揚的現煮海鮮粥以及充滿日式風情的炒麵麵包，來趟美福，給您遠離塵囂的度假體驗！