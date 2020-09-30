國泰慈善基金會與新北市再度攜手　邀國泰飯店觀光事業關懷皇冠海岸新幼苗　贈700盒月餅予新住民家庭

中秋佳節是家人團聚的日子，今年對新北市政府與國泰而言更顯意義不同。國泰慈善基金會與新北市政府繼合作推動皇冠海岸新二代培力光榮計畫，以紀錄片形式關懷這片土地的新住民二代，今年再度攜手合作並與國泰飯店觀光事業一同舉辦的『2020中秋慈善月餅公益活動』，致贈700盒月餅給「新住民二代培力」的10所學校，讓新住民二代感受濃濃的愛與關懷，傳遞傳統節慶分享的美好感動。

這場由新北市政府教育局與新北市文化基金會、國泰慈善基金會、國泰飯店觀光事業共同舉辦的2020中秋慈善月餅公益活動，首先由國泰員工組成的追光者義演團演奏「月亮代表我的心」拉開序幕，而「國泰飯店觀光事業」準備700盒月餅，分享予新北市「皇冠海岸新二代培力光榮計畫」遍及八個行政區的培力單位，包括金山高中、野柳國小、萬里國中、老梅國小、石門國小、雙溪高中、牡丹國小、吉慶國小、三芝國中、三芝國小等十所學校，希望藉此勉勵台灣社會日後發展的未來主人翁能夠感受到濃厚的人情關懷，學校則回贈予國泰飯店觀光事業，集合各校學生製作的感謝卡，場面溫馨和樂。

新北市政府副市長謝政達表示，市府整合各界資源帶進偏鄉，以推動產官學模式合作方式推動「新住民二代培力光榮計畫」，共同培力新二代學生感興趣的課後社團及營隊。感謝國泰慈善基金會參與推動，國泰飯店觀光事業於中秋佳節前夕特別贈送10所學校月餅禮盒，表達關懷之意。對新二代的用心與關照，我想在場的學校都能感受到，也希望未來能繼續攜手合作，共同為孩子的未來努力。

國泰飯店觀光事業品牌營運副總經理楊惠美表示，今年度國泰飯店觀光事業與國泰慈善基金會，首次與新北市政府合作，希望藉由企業形象與力量，凝聚資源、分送關愛，用心協助社會每個角落，悉心深植公益的幼苗，撫育潤壯慈善的根基。

國泰慈善基金會總幹事鍾茂季則說，國泰公益集團除常年持續在全國各地做公益，國泰慈善基金會今年參與新北市政府教育局及新北市文化基金會推動的「皇冠海岸新二代培力光榮計畫」，該計畫國泰除了對紀錄片拍攝計畫經費贊助，國泰志工亦將協助與陪伴新住民子女社團活動，並參與拍攝過程，透過以家庭訪視、金融理財課程、圓夢計畫、大專生寒暑假服務營隊合作及寒冬送暖等各項活動的連結，藉此為新住民子女優秀種子培育，培養全方位的發展能力及提升新住民自身認同感，傳承新住民多元文化的優勢。

值得一提的是，國泰飯店觀光事業自2012年成立以來，發展至今旗下已有「和逸飯店、慕軒飯店及台北國泰萬怡酒店」等3大飯店品牌與7間飯店，更秉持著「Change改變、Creative創意、Connection連結」的企業核心價值，持續推動公益活動、擴展社會關懷。