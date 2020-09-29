【窮則變•變則通】新加坡航空推多項體驗活動　不出國也有機會登A380客機用餐

新加坡航空推出多項體驗活動，讓民眾即使不出國, 也有機會登上新航旗下的A380客機用餐。（新航提供）中央社 新加坡航空推出多項體驗活動，讓民眾即使不出國, 也有機會登上新航旗下的A380客機用餐。（新航提供）中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）武漢肺炎疫情重創航空業之際，新加坡航空今天(29日) 宣布多項類出國活動，包括推出A380餐廳，讓民眾即使不出國也有機會登上新航旗下空中巴士A380客機用餐，還有機會一窺新航的培訓設施。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）肆虐，衝擊全球航空業。新航集團日前宣布削減旗下新航、勝安航空和酷航約4300個職位。

新加坡航空決定不推「空中漫遊」航班，改推A380餐廳，讓民眾即使不出國也能登上新航的A380客機用餐。（新航提供）中央社

目前國際旅行仍有諸多限制，新加坡航空今天發布新聞稿表示，經市場調查及評估消費者興趣、環境影響等因素後，決定於未來幾週陸續推出多項新的體驗活動。不過，經相關評估後，新航將不會推出原本考慮的「空中漫遊」（flight to nowhere）航班。

中央社發自新加坡的報導，引述新航執行長吳俊鵬表示，由於疫情導致新航集團旗下航班大幅減少，「我們已創造獨特活動，讓我們在這段期間內可以跟消費者互動」。

新航推出的體驗活動包括在全球最大的A380客機上用餐，開放時間是10月24日、25日。民眾可從不同座艙的菜單中點餐，新航也將提供部分用餐前的時段讓民眾參觀客機。

另外，在11月21、22日及28、29日這兩個週末，新航將開放民眾參觀培訓設施，除有機會與機師、機組人員交流外，還有機會操作飛行模擬機。

不僅於此，活動還包括讓民眾在家也能享用新航頭等艙、商務艙的飛機餐；從10月5日起接受餐點預訂。

新加坡疫情近來持續趨穩，經濟活動逐步恢復。星國衛生部29日通報，境內新增27人確診，包括一起社區病例及9起境外移入案例；全國累計5萬7742人確診，目前病故人數維持27人。

圖/新加坡航空官網