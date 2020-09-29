【夾縫中求生存】台灣彰化百年老榕樹穿過透天厝生長　枝幹延伸至天花板與廁所、蔚為奇觀

與百年榕樹共存的透天厝, 位於彰化縣彰化市中華西路的路橋旁 (中央社) 與百年榕樹共存的透天厝, 位於彰化縣彰化市中華西路的路橋旁 (中央社)

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）彰化縣彰化市中華西路一棟3層樓透天厝在興建時，有榕樹長在門口前，屋主不捨老樹被砍，依樹木生長的形勢興建透天厝，成為當地奇當地奇特景觀；二水鄉則有芒果樹在兩間透天厝間的空隙生長，現今已有6層樓高。

與百年榕樹共存的透天厝，位於彰化市中華西路路橋旁，住在透天厝的92歲老婦黃宿回憶說，房子是先生施壽容在40多年前蓋的。當時要蓋房子時，發現老榕樹就在家門口的位置，雖然有人建議砍樹，但先生捨不得，依榕樹枝幹生長的樣子蓋起房子。

施壽容為了配合榕樹的枝幹，讓榕樹成為支撐房子的梁柱；榕樹從門口開始生長，一路往上穿過一樓的天花板，進入二樓的廁所，再從廁所的窗戶延伸出來長到三樓。

黃宿說，在上廁所的時候有老榕樹陪伴，家人都習以為常，而老伴在世時，在屋內也常跟老樹說話，與老樹培養出感情，後來先生走了，每當在屋內看到榕樹就會想到先生，她已經對榕樹和房子產生感情。

另一方面彰化二水鄉源泉村員集路，則有一棵「夾縫中求生存」的芒果樹 (如下圖) ，剛好長在兩間透天厝之間的空隙。

中央社引述在地的民眾指出，芒果樹已有百年以上的歷史，剛開始旁邊都是一層樓高的低矮平房，後來平房拆除要蓋透天厝時，眾人協議將芒果樹留下來，沒想到芒果樹越長越高，現在目視約6層樓高，已經超越透天厝。

每當到了4、5月，當地居民都會請人來修剪芒果樹，也會摘下芒果品嘗或是醃製作芒果乾，對他們來說，芒果樹不僅是當地奇景，也是日常生活記憶的一部分。

彰化縣二水鄉源泉村員集路有一棵芒果樹剛好長在兩棟透天厝之間的空隙(上圖) ，「夾縫中求生存」的它現在已大約6層樓高，超越了透天厝。（民眾提供）中央社