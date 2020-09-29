【最新】金管會罰街口投信300萬、解除胡亦嘉董事職務　該集團晚間發聲明：不接受不合理裁罰

更新時間: 2020-09-29 21:00

首次發稿: 2020-09-29 19:54

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）金管會今(29日) 決議命令街口投信解除胡亦嘉董事職務，並開罰新台幣300萬元。街口集團晚間發聲明表示，不接受不合理裁罰，將提訴願。

胡亦嘉也在個人臉書回應，「欲加之罪，何患無辭，台版國安法，獨裁統治」。

中央社報導，街口集團今晚發布聲明，批評金管會用行政手段打壓台灣合法經營業者，無視所有擺在眼前的證據，藉保護投資者為名義行使濫權之實，且未審先判，不符合民主法治精神。

聲明指出，金管會不實指控已嚴重侵害街口商譽，且金管會證期局對法規解釋、適用的無限上綱及不符合比例原則的裁處，讓合規且致力於兼顧投資人保護及金融創新的業者無所適從，「這是絕對不能被接受的」。

街口將採取行政救濟，檢具與金管會間完整的往來溝通文件，請行政院正視金管會逾權的事實，以保障合法業者的經營權利。

街口指出，清者自清，時間必定能還給街口公道，但過程中造成的所有損害、濫權裁罰的相關人員是否應有責任，希望政府高層能正視此問題。

首次發稿: 2020-09-29 19:54

「誤導投資人相信保證獲利」 金管會罰街口投信300萬、解除胡亦嘉董事職務

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）金管會今天(29日) 通過街口投信處分案，認定有誤導投資人相信保證獲利、胡亦嘉同時代理董事長、總經理職務等重大缺失，決議命令街口投信解除胡亦嘉董事職務，並依法開罰新台幣300萬元。

7月20日上線的「街口託付寶」主打民眾把錢放進託付寶，如同投資人購買街口投信發行的「街口多重資產基金」，預期年增長率可達1.2%至2.5%，且還可隨時提領，引發諸多爭議，踩金管會監理紅線。

金管會今做出處分，認為街口投信有以下重大缺失

包括廣告文宣使人誤信保證獲利及宣稱可快速買回，且未經內部簽核及董事會決議，即與他人合作提供基金墊款服務，提供給金管會的文件有未據實陳述及隱匿情形，且由同一人同時代理董事長及總經理職務，追募街口布蘭特原油正2期貨ETF，未公平對待投資人等。

金管會認為街口投信嚴重誤導投資人，不利投資人權益保障，有礙公司健全經營，因此依證券投資信託及顧問法、期貨交易法及金融消費者保護法，作出處分並要求改善。

金管會處分方案

針對街口投信公司，金管會祭出罰鍰300萬元，予以警告處分、並限制公司不得受理投資人透過電子支付帳戶申購買回所經理的「街口多重資產證券投資信託基金」，也要求公司需對改善後的內部控制環境及執行情形出具會計師（不可委託財報簽證會計師事務所）專案審查報告。

在人員方面，金管會命令，解除街口投信董事胡亦嘉職務，並停止莊姓前總經理一個月業務執行。此外，金管會也指出，街口投信林姓監察人未具獨立性，公司應選任適當的監察人，以加強公司風險管理及財務、營運的控制。

胡亦嘉批證期局惡霸濫權 強調託付寶合法

中央社報導，街口支付執行長胡亦嘉為推動託付寶槓上金管會，9月17日曾召開記者會多次重批證期局惡霸且濫權(如下圖) ，呼籲金管會應停止騷擾合法企業，並立即開啟街口投信的保管銀行，強調託付寶是合法的，必須上線。

胡亦嘉說，如果證期局近期內對街口做出任何裁罰，街口一概不會接受。

胡亦嘉在記者會中表示，從兩年前起，一直有傳言說街口有陸資介入，造成許多困擾，街口增資時也受到投審會的質疑。他再次鄭重聲明，街口是100%台資公司、絕無陸資，也已提供文件證明，希望能解除所有人對於街口的疑慮。

他說，託付寶是由街口金融科技、街口電子支付、街口投信3家公司分別提供服務所組成。街口投信依照開放的法規，提供民眾線上開戶、接受用戶用電子支付付款購買、贖回基金，由證期局管理。

胡亦嘉說，街口投信提供最基礎的營業項目；街口電子支付僅提供實名制線上金流，由銀行局管理；街口金融科技與用戶簽訂協議，以用戶基金贖回款為基礎，無息貸款給用戶，由經濟部管理。因此在所有法規面來看，3家公司各自遵守自己的法規，完全無違規之虞。

從所有街口收到的函文來看，胡亦嘉認為，目前證期局從法規面仍質疑兩點，包括保證收益、未經審核。

從「保證收益」來看，胡亦嘉表示，託付寶僅在App內說明時出現「預期1.5%至2.2%增長率」，預期明顯不等同保證。託付寶不論廣宣或實質都沒有保證收益。街口也多次表示，若主管機關介意「預期」用詞，街口願意什麼都不放。他質疑證期局到底是要解決問題，還是有其他目的。

就「未經審核」而言，胡亦嘉指出，街口投信單純提供開戶、申購與贖回基金的服務，這原本就是投信最基本的業務範圍，至於街口電支與街口金融科技提供的服務，法規面本就不需證期局審核。但基於尊重主管機關，託付寶架構早已在6月4日將相關資料提交給證期局，證期局等到產品上線後再用力打壓，且證期局也早已看過所有託付寶細節，依然講不出任何違法之處。

胡亦嘉表示，證期局自7月28日起至9月17日為止，共發給街口投信20封以上函文要求街口投信回函，甚至要求3天內回覆，不然就視同放棄陳述、要開罰。

他也提到，證期局近期陸續單獨約談街口投信員工、董事、監察人，不斷詢問是否知道某些作為「可能」違反公司內稽內控法規，使員工人心惶惶，更於9月11日大動作搜查街口投信，將員工隔離訊問，並帶走大批資料，這並非正規的金融檢查，而是由證期局發動的搜索。

胡亦嘉強調，街口投信自始至終都無違法，更無任何損害投資者權益的疑慮，證期局這樣的行為不符合比例原則，甚至已濫用職權。

他呼籲金管會不要再對社會說謊，應停止對合法企業的騷擾，並立即開啟街口投信的保管銀行，因為託付寶是合法的，必須上線。在託付寶上線前，針對所有真實的消費者保護議題，街口願與金管會進行實質討論，以排除所有疑慮，但絕不接受以阻擋上線為出發點的任何跳針型不合法指控，絕對不接受「未審未做先定罪」。

街口支付執行長胡亦嘉推動託付寶槓上金管會，17日召開記者會出示函文，證明街口已於6月4日將相關資料提交給證期局，證期局等到產品上線後再用力打壓，卻講不出任何違法之處。中央社