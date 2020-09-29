幾米點亮北臺灣碧潭「向月亮許願」 15公尺高蛋糕驚艷湖面

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）隨著中秋節到來，插畫家幾米及其團隊以「如果我可以許一個願望」繪本概念，在碧潭打造全新創作月亮地景藝術裝置「向月亮許願」，於昨（28）日晚間點燈啟用，展期至12月31日。展期從9月28日至12月31日止，夜間亮燈時間每晚18點至22點。這段期間的白天夜晚都可以欣賞到不同景致。

白天可看見俏皮月亮與蛋糕帶來甜蜜溫馨的模樣，不只周圍山水相伴，還有歷史悠久的碧潭吊橋。夜晚整個裝置散發靜謐且療癒的溫暖光輝，與天上的月亮相互輝映。

新北市政府表示，月亮地景藝術裝置「向月亮許願」。以象徵著溫暖與守望的月亮融合蛋糕意象，帶給來到碧潭賞月的每位民眾一個團圓、甜蜜相聚的契機。去年秋天，幾米盈潤可愛的月亮與小男孩，和碧潭的自然景觀融合，展現日間與夜晚的不同風貌，不但重新喚起大家的溫暖記憶，也療癒了許多人的心。

新北市長侯友宜表示，年初開始的新冠疫情影響了全世界，日常裡簡單的願望也成了奢侈。如果能向月亮許個願，你(妳)會許下什麼願望呢？歡迎民眾來到碧潭欣賞可愛的地景藝術的同時，也為自己許下一個願望。在中秋節的夜晚來到新店碧潭，對美麗的滿月許下願望，藉許願單純的意念及希望，帶來滿滿的勇氣與希望，並珍惜身邊所擁有家人、戀人與好友，共享一段溫暖又美好的時光。

新北市觀傳局表示，碧潭風景區景觀開闊優美，還有劉克襄老師推薦新店五星級小山的「和美山步道」。漫步其中，沿途欣賞豐富的自然生態、登上山頂還可遙望101大樓。

走出和美山步道即可銜接具悠久歷史的「碧潭吊橋」，或是俯瞰小赤壁的奇岩景觀，或是踩天鵝船悠閒欣賞「碧潭風景區」的湖光山色。也可租台自行車沿「新店溪自行車道」，欣賞新店溪畔的自然景色同時也來場暢快淋漓的健身運動。最後在夜幕低垂時，盡情沉浸在碧潭動人心弦的地景藝術夜景中。