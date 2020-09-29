【中秋配咖啡】星巴克在地人文特色門市大盤點　新門市驚豔南台灣

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）連假即將到來，還沒想到要去哪旅遊嗎？星巴克近期於苗栗、台南、高雄與屏東地區，開設多間深具在地特色的門市，成為民眾拍照打卡新景點，也讓顧客在享用咖啡的同時，體驗結合地區元素的建築裝潢與特色商品，留下獨特而美好的假期回憶。此外，全台也有不少熱門星巴克門市值得民眾造訪，以下為您一一盤點。

高雄地區：復古迷不容錯過！紅磚與杉木的古早味搭配

高雄左營新開幕的「博愛華夏門市」，琉璃鋼瓦材質的屋頂以人字形斜坡設計，搭配磚紅色外牆，頗有傳統古樸的意趣；門市內則以挑高藝術牆面，搭配金屬漆料來表現出深淺遠近的層次，不同的角度可以看到不同的景緻，創造出身處咖啡田園的獨特氛圍。



（圖片／星巴克官網）



（圖片／星巴克官網）

台南地區：網美必拍！絕美全白星巴克不只在花蓮

近期台南新開幕的「新市門市」，就以純白外型搭配交錯而成的雕塑區塊，創造出充滿立體感的外觀，讓到訪顧客在不同角度都看到門市不同的意趣。除了簡約純粹的白色，建築設計搭配大量玻璃外牆及挑高空間，導入自然光線，讓民眾在店內店外都好拍。

花蓮地區：亞洲首家、世界最大！貨櫃星巴克怎樣都好拍

由日本知名建築師隈研吾設計的洄瀾門市，是全亞洲首家貨櫃星巴克，且比全球第一家的美國西雅圖貨櫃星巴克還大一倍，是全亞洲最大的貨櫃星巴克。外觀上充滿立體感，不同角度都能創造不同的光影與景象，成為網路火紅的拍照景點。



（圖片／星巴克官網）

屏東地區：戲曲服飾與律動光影創造獨特藝術體驗

星巴克近期也進駐旅遊新寵屏東縣市，開設「潮州門市」，汲取了潮州身為戲曲與表演藝術重鎮的底蘊，玻璃外牆的多層次木格柵，展現出律動感的立體線條及光影效果，彷如舞台劇的序幕，店內裝潢搭配戲曲服飾的緋紅色跟珊瑚橘元素，為顧客帶來一場以咖啡與人文交織的藝術饗宴。



（圖片／星巴克官網）

台北地區：參觀古蹟的好機會！門市改建巴洛克古宅、美軍眷舍

位在大稻埕的「保安門市」曾是鳳梨罐頭富商葉金塗的古宅，其建築保留古蹟原始的巴洛克式風貌，以新舊融合的概念為出發點，不但優雅、舒適，且富有層次，讓前來參觀的民眾能體驗其歷史風情。



（圖片／星巴克官網）



（圖片／星巴克官網）

陽明山上的「草山門市」也結合現代與復古風格，改建自1950 年代安置協防台灣的美國軍眷房舍，白色木造的獨院獨棟建築，保存過往溫潤的記憶，前往陽明山踏青時別忘了來朝聖體驗！