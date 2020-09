10/1「國際咖啡日」恰逢中秋節　台灣業者紛祭優惠搶客

延伸閱讀:

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)10月1日中秋節連假首日,恰巧也是國際咖啡日,超商、超市及咖啡業者看好商機,推出買一送一等多項優惠刺激買氣。

國際咖啡組織(International Coffee Organization)在2014年3月開會決定將10月1日訂為「國際咖啡日」,第一個官方日期是2015年10月1日,由國際咖啡組織在米蘭正式慶祝。

根據官網介紹,「國際咖啡日」不只是一個用來推廣和慶祝咖啡作為飲料的日子,它的另一個意義是用於促進咖啡的公平貿易,並提高人們對咖啡農與相關業者困境的認識,增加他們的收入並改善生活。

今年由於武漢肺炎疫情影響,咖啡產業也受到衝擊,國際咖啡組織也發起贊助咖啡業者的活動 (超連結如下) 。

1 October is #InternationalCoffeeDay

This year we're on a collective mission to help coffee farmers around the world receive a fair, living income. But to do it we need your help, find out more at: International Coffee Day