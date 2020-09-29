10/1「國際咖啡日」恰逢中秋節　台灣業者紛祭優惠搶客

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（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）10月1日中秋節連假首日，恰巧也是國際咖啡日，超商、超市及咖啡業者看好商機，推出買一送一等多項優惠刺激買氣。

國際咖啡組織（International Coffee Organization）在2014年3月開會決定將10月1日訂為「國際咖啡日」，第一個官方日期是2015年10月1日，由國際咖啡組織在米蘭正式慶祝。

根據官網介紹，「國際咖啡日」不只是一個用來推廣和慶祝咖啡作為飲料的日子，它的另一個意義是用於促進咖啡的公平貿易，並提高人們對咖啡農與相關業者困境的認識，增加他們的收入並改善生活。

今年由於武漢肺炎疫情影響，咖啡產業也受到衝擊，國際咖啡組織也發起贊助咖啡業者的活動 (超連結如下) 。

1 October is #InternationalCoffeeDay This year we're on a collective mission to help coffee farmers around the world receive a fair, living income. But to do it we need your help, find out more at: International Coffee Day

在華人世界，今年的國際咖啡日也是中秋連假第一天，台灣業者看好商機，紛紛推出各項優惠，盼吸引咖啡愛好者共襄盛舉。以下僅為部分資訊: (資料來源: 中央社)

統一超商

為迎接國際咖啡日，10月1日至3日推出OPEN POINT行動隨時取「精品美式咖啡買3送3」，冰、熱限量各10萬組，會員每品項限購5組，售完為止。

全家便利商店Let’s Café

全台店舖任選咖啡品項第2杯7折、鮮乳坊小農拿鐵單杯特價新台幣65元，森永牛奶糖拿鐵、牛奶糖Q奶茶任選2杯特價99元，優惠時間至10月6日。

萊爾富

10月1日至4日推出不限會員「Hi Café大杯美式咖啡、大杯拿鐵咖啡」同品項買5送5，此外，9月30日至10月6日，「Hi Café大冰珍珠厚奶茶」享買一送一。

OKmart

10月1日大杯美式咖啡及拿鐵同品項買2送2，預估整體咖啡業績可提高1成。OKmart也選在國際咖啡日，推出新品「黑糖風味拿鐵」，當日大杯嚐鮮價65元。

全聯福利中心

當天OFF COFFEE全品項現折5元，即日起至10月15日也推出濾掛與沖泡式咖啡買一送一，品項數超過10款。

星巴克

10月每週四推出「黑咖啡HAPPY HOUR」活動，上午10時至下午2時單筆購買2杯相同容量、風味、冰熱的指定黑咖啡系列飲料，其中1杯由星巴克招待，優惠品項包含美式、特選美式、每日精選、冷萃咖啡及氮氣冷萃咖啡系列，每人每次至多買2送2。