聯大總辯論今落幕　外交部：14友邦表態支持台灣

聖克里斯多福及尼維斯總理哈里斯在第75屆聯大總辯論發表談話（照片來源：美聯社提供） 聖克里斯多福及尼維斯總理哈里斯在第75屆聯大總辯論發表談話（照片來源：美聯社提供）

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）聯合國大會於9月22日起舉行聯大總辯論，今（29）日來到最後一天，至今共有10個友邦領袖在發表談話時表態支持台灣參與聯合國體系，而根據外交部，其他尚未發言的國家也已參與連署或致函的方式表達對台支持。

外交部今日表示，台灣14個為聯合國會員國的友邦均已全數致函聯合國表達支持台灣參與聯合國體系，其中簽署聯名函者有10國，包括貝里斯、史瓦帝尼、海地、馬紹爾群島、諾魯、帛琉、聖露西亞、聖文森、聖克里斯多福，以及吐瓦魯；單獨致函則有瓜地馬拉、宏都拉斯、尼加拉瓜、巴拉圭共四國。

另外，有個10友邦在聯大總辯論時表達對台灣有力執言，包括帛琉、巴拉圭、馬紹爾群島、海地、諾魯、吐瓦魯、史瓦帝尼、聖文森、聖克里斯多福，以及聖露西亞。

外交部提及，宏都拉斯雖未為台灣執言，但已單獨致函聯合國秘書長，表態支持台灣參與聯合國體系，而教廷梵蒂岡因為是聯合國觀察員，且非世俗國家，因此台灣援例未洽教廷在總辯論為台灣執言或致函。

外交部指出，目前尚有三個友邦還沒輪到在聯大總辯論發言，其中貝里斯已參與聯署，尼加拉瓜和瓜地馬拉則已單獨致函。

外交部對於台灣的14個友邦今年都具體支持台灣參與聯合國體系表達誠摯感謝，「友邦助我的形式雖未必完全一致，但是支持台灣的熱忱都一樣令人感動。」