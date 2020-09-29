家屬疏於查證反成「非法雇主」！台灣高雄移民署查獲非法看護集團

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）移民署高雄市專勤隊日前接獲線報，有非法外籍看護集團在高雄各大醫院出沒，隨即成立專案小組報請臺灣高雄地方檢察署檢察官指揮，歷經半年喬裝跟監蒐證，終於成功將吳姓主嫌、3名仲介下線及7名失聯移工一舉逮獲！日前經檢察官偵查終結，將主嫌以意圖營利而媒介外國人非法工作提起公訴。

吳姓主嫌為高齡7旬的婦人，不但本身擁有20幾年看護經驗，還精通3C產品，藉由社群軟體LINE聯繫非法仲介下線，招募失聯移工到醫院從事非法看護工作，成立「非法派遣看護工集團」。吳嫌平日遊走於醫院急診室廣發名片，並伺機探詢病患家屬是否有看護需求，還在醫院內走廊、佈告欄等明顯處放置名片，媒介非法工作成功後，再向旗下的非法看護工收取每人每日新臺幣200至300元不等仲介抽成費用。

高雄市專勤隊專案小組經臺灣高雄地方檢察署檢察官指揮，進行縝密規劃，將吳嫌、3名仲介下線及7名失聯移工一舉逮獲。

令人驚訝的是，吳嫌遭逮捕當下，皮夾內放滿了準備到醫院各處發放的整疊名片，不知情的病患家屬為尋求看護照顧家人心急如焚，可能因疏於查證而遭騙上當，誤用非法外籍看護而成為「非法雇主」！

高雄市專勤隊隊長趙志成表示，民眾在醫院常會遇到有人主動遞名片介紹看護工，而在聘僱前須再三留意並查證對方身分，以免誤用失聯移工非法工作，且來路不明的外來人口不具專業照護知識，也未經過照顧服務訓練，若是誤用非法看護可能使病人增加照護風險，千萬不可大意。

趙志成也提醒民眾，切勿聘僱來路不明的外來人口，一旦被查獲非法聘僱，將會被裁處鉅額罰鍰，5年內再犯甚至涉有刑責。專勤隊將持續加強查緝工作，以維護我國社會治安。