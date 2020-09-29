中秋節將至逾11萬人鬧腸胃　台灣疾管署：近4週58起腹瀉群聚

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）疾管署表示，台灣近期腹瀉疫情上升， 且據統計，往年中秋節當週及後一週出現腹瀉就診人次也會上升，提醒民眾與親友烤肉、聚餐，注意飲食安全，避免生食生飲，並落實正確勤洗手、有症狀戴口罩及生病在家休息等，以降低腸道傳染病感染或傳播的風險。

依據疾管署監測資料顯示，國內上週(9月20日至9月26日)門急診腹瀉就診累計113,361人次，近幾週呈上升趨勢，全國近四週(第36至39週)共接獲58起腹瀉群聚通報，高於2018至2019年同期；往年中秋節當週及後一週出現腹瀉就診人次上升。

疾管署表示，每年國人多以烤肉的方式與親朋好友共度中秋佳節，若食材不新鮮、長時間未以低溫保存，或未澈底煮熟至中心溫度超過70℃再食用，容易引發腹瀉等腸道傳染病。食用未充分加熱的蛋類，可能會有沙門氏菌感染的風險。

另外，由於貝類具有濃縮水中病原物質的特性，若生食受污染水域生產的貝類，容易感染到多種致病原，如：諾羅病毒、腸炎弧菌、霍亂弧菌等而造成腹瀉，其中諾羅病毒具有高傳播力，人口密集處易引起大規模感染。

疾管署指出，腸胃炎主要症狀有水瀉和嘔吐，也可能有發燒、胃痛、噁心等症狀，通常症狀會持續1至10天。患者年齡、個人健康狀況、感染的致病菌，以及吃了多少被污染的食物量等因素，均會影響症狀及其嚴重程度，抵抗力特別弱的人症狀會比較嚴重。

疾管署呼籲，民眾歡度中秋佳節，不論聚餐或烤肉，應確保食材新鮮、生熟食分開處理、避免食用未充分加熱的食材，並以肥皂勤洗手；民眾如有疑似症狀，應避免處理食材，儘速就醫及在家休息，並注意補充水分、電解質及營養，如需外出者，應佩戴口罩，並做好手部衛生，避免傳染給他人。