台灣英文新聞祝您中秋佳節愉快！假期出遊需知看這裏

（台灣英文新聞）今年中秋節四天連假，各縣市準備迎來國內旅遊人潮，交通部嚴陣以待，提醒國人中秋連假交通會有4大塞車時段，而計劃出遊的民眾，我們也整理出一些實用資訊供讀者參考。

開車交通

包括南下尖峰落在30日（周三）下午以及10月1日（周四）上午，北上尖峰則落在10月3日（周六）下午、10月4日（周日）下午。另外，為了改善國道5號路況，10月1日、2日將封閉石碇、坪林南向入口長達12小時，作為大客車專用道。

高公局預估較好走時段如下：

一、 10月1日、10月2日，南向旅遊或返鄉之用路人，建議下午13時以後出發。

二、 10月3日、10月4日，北向返回工作崗位之用路人，建議中午12時以前出發。

另本次中秋連假首2日(10月1日及10月2日)及國慶連假首日(10月9日)每日0-12時實施國5石碇及坪林南向入口封閉措施，建議往宜蘭方向用路人避開封閉時段改為下午出發，或改走替代道路(封閉時間及改道動線如下圖)，建議出門前利用高速公路1968App查詢管制措施與即時路況，彈性調整行車時間與改道動線，確實避開尖峰日之塞車時段，免去塞車之苦。

安心旅遊補助

交通部長林佳龍28日表示，安心旅遊會延續到10月底，預計中秋及雙十連假出遊民眾，仍可享用這項補助。觀光局因應國旅需求大增，已針對各觀光遊樂區進行5大先期規劃及高速公路車流疏導作業，並提供各縣市訂房率資訊、規劃45條「台灣好行」及73條「台灣觀巴」搭乘優惠以提升整體觀光旅遊品質，讓民眾安心出遊。

根據交通部資料，安心旅遊方案平假日都適用，團體旅遊每人每日獎助700元，自由行每房獎助1000元（每人限用一次），金門／馬祖／澎湖／綠島／蘭嶼／小琉球等離島加碼獎助1000元，每人多優惠一次。而自由行旅客利用台灣觀巴半日、一日遊行程，二人同行一人免費！要特別注意的是，方案是為幫助國內業者，因此若是透過國際訂房平台訂房不適用此方案優惠喔。當天入住前線上申請看這裏：安心旅遊民眾申請入口 https://funtour.tbroc.gov.tw/customer_apply_page

【中秋、國慶快樂行】台灣交通部公告：安心旅遊補助確定延至10月底

藝文設計活動

台北本週末登場的有白晝之夜、白色野餐、遊牧怪奇音樂祭等，而在基隆的正濱漁港附近有「潮藝術」節，展出包含台灣、荷蘭、法國及墨西哥的藝術作品。另外，台灣設計展也在新竹公園、轉運站和護城河舊城區展開，有興趣的民眾趕緊來安排。

總整理！台灣中秋節連假好好玩 10月十大藝文設計亮點活動看這裡

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美食當前健康怎麼辦？

月餅、烤肉聚餐美食當前，該要如何聰明吃維持健康與體態？有營養師分享健康沾醬、月餅DIY，降低美食對身體的負擔。中秋節必吃的糕餅類，高油高鹽也容易引起消化道問題，如排便不順、腹瀉、腹痛、腸躁等症狀，有醫師建議選擇食用奇異果可緩解腹脹感。

另外據統計，往年中秋節當週及後一週出現腹瀉就診人次也會上升，疾管署提醒民眾與親友烤肉、聚餐，避免生食生飲，並落實正確勤洗手、有症狀戴口罩及生病在家休息等，以降低腸道傳染病感染或傳播的風險。

腹瀉疫情升 台灣疾管署：烤肉時避免生食生飲 勤洗手注意衛生

長庚食譜大方送 健康團聚少負擔

中秋送禮新選擇 台灣醫：暴飲暴食後 食用奇異果可緩解腹脹感