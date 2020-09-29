中外學生看臺灣古今 中山大學全英課程從文學觀世界

國立中山大學中國文學系加拿大籍助理教授莫加南(前排左)開設「臺灣文學與現代世界」全英語授課課程，帶領來自世界各地的交換學生與臺灣本地學生，... 國立中山大學中國文學系加拿大籍助理教授莫加南(前排左)開設「臺灣文學與現代世界」全英語授課課程，帶領來自世界各地的交換學生與臺灣本地學生，透過臺灣文學來認識世界(翻攝自中山大學網站)

國立中山大學中國文學系加拿大籍助理教授莫加南（Mark Frederick McConaghy）於「臺灣在東亞文明世界微學程」開設「臺灣文學與現代世界」全英語授課課程，課程獲得中山大學文學院高教深耕「跨文化人文思潮與美學」共學群計劃支持，帶領來自世界各地的交換學生與臺灣本地學生，透過臺灣文學來認識世界，原來在地也可以很國際！

「臺灣本身有非常豐富的歷史，各國的殖民使得臺灣成爲一個多元文化的熔爐！」莫加南表示，課程的學生來自印尼、法國、俄國、荷蘭，而臺灣學生也來自臺北、臺中、彰化、屏東等各地，透過英語教學的平台讓所有學生暢所欲言，課堂互動中，外籍學生與臺灣學生也透過自身的經驗分享對於臺灣的看法。

課程並規劃了一系列的活動，邀請其他學者從不同的視角理解臺灣，例如來自比利時荷語區的臺灣師範大學臺灣語文學系教授賀安娟，講述如何從荷蘭的文獻來理解臺灣文學和歷史。

而這幾年正夯的文創產業也是近年人文學科的畢業生就業熱門，課程也邀請立陶宛籍的銘傳大學都市規劃與防災學系助理教授柯絲婷，向大家介紹臺北的都市計劃如何引入文化政策，並且帶來許多工作機會。

此外，邀請政治大學台灣文學研究所助理教授陳佩甄則從酷兒文學和電影的角度來談論她心目中的臺灣，也同時提到臺灣通過同志婚姻合法化更讓世界看見臺灣，會後也和荷蘭、法國學生一起討論同樣通過同志婚姻國家的不同經驗。

「臺灣文學與現代世界」課程亦和中山大學位處的哈瑪星地區的文史團體「打狗文史再興會社」合作，帶領學生一起走讀高雄港，認識與校園近在咫尺的高雄港，屬於它的百年風華與現代化歷程，臺灣學生紛紛表示從不知道自己眺望的港口竟然有如此豐碩的歷史軌跡，外籍學生也説，透過走讀活動讓他們體驗「高雄的美也是不輸其他國家的！」

除了打狗百年的歷史風光，高雄也是人文薈萃的文學城市，課程也至位處高雄中央公園的文學館參訪，館員以中英文解説文學館的歷史以及對於高雄的重要性，介紹了葉石濤、余光中等知名作家，也向師生展現了文學如何跨界、面向群衆推廣文學，以及文學如何和實驗藝術結合。（新聞轉載自新住民全球新聞網）