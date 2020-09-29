正修科大助台灣新住民圓創業夢 盡社會責任產官學座談獲好評

正修科大舉辦新住民餐飲飛翔圓夢計畫，透過一連串埸域活動與座談會助新住民圓餐飲創業夢。（照片來源：正修科大） 正修科大舉辦新住民餐飲飛翔圓夢計畫，透過一連串埸域活動與座談會助新住民圓餐飲創業夢。（照片來源：正修科大）

正修科大為善盡大學社會責任(USR)，特別執行「新住民餐飲飛翔圓夢計畫」，舉辦產、官、學座談會，協助新住民實踐餐飲美食夢想，計劃主持人學校餐飲系老師王寶惜表示，執行一連串埸域活動與座談會，讓新住民更融入臺灣飲食文化，未來將協助輔導考上證照，圓他們的餐飲創業夢。

新住民已是臺灣第五大族群，正修科大為善盡大學社會責任(USR)，特啟動「新住民餐飲飛翔圓夢計畫」，協助新住民實踐餐飲美食夢想，服務地點包括台南、高雄的旗津、林園、高雄市區及屏東縣市等多場域。正修科大生活創意學院並舉辦一場新住民餐飲飛翔圓夢計畫的「產、官、學」座談會，由高雄市新住民文創藝能協會理事長陳琳鳳精心設計的越南舞蹈──「好漾女孩」揭開序幕。

座談會中，高雄市府行政局長楊進錄分享高雄市目前推行的新住民福利政策與活動，國立高雄餐旅大學教授劉聰仁分享餐飲相關知識，鄭凱文教授分享並指導「創業資金哪裡找──報乎恁知」及正修科大企業管理系副教授蔡政宏的行銷一點通「賣產品還是賣服務？」，參與座談會的民眾相當踴躍。

計劃主持人餐飲系老師王寶惜說，正修科大對新住民的關懷不餘遺力，除不同場域的餐飲輔導活動、座談會、中餐烹調丙級證照輔導班外，10月13日並將舉辦一場「新住民成果發表與美食品嚐大會」。（新聞轉載自新住民全球新聞網）