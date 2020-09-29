國防部長嚴德發：目前沒有中共武力犯台徵兆　台灣女性是否當兵仍待評估

國防部長嚴德發29日表示，作戰需求希望戰力越強者能夠教召回來，因此以志願役跟1年義務役為優先。（示意圖／中央社檔案照片） 國防部長嚴德發29日表示，作戰需求希望戰力越強者能夠教召回來，因此以志願役跟1年義務役為優先。（示意圖／中央社檔案照片）

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）國防部長嚴德發今天(29日) 表示，目前沒有中共武力犯台全面戰爭的徵兆。武力犯台具體條件之一，就是中共內陸的部隊開始向東岸集結，但現在沒有這個跡象，國軍戰備等級維持在經常戰備時期的戰備整備階段。

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國防部長嚴德發（左）29日表示，目前沒有中共武力犯台全面戰爭的徵兆。右為行政院長蘇貞昌。中央社

立法院今邀請行政院長蘇貞昌列席報告「110年度中央政府總預算案」編製經過並備質詢。國民黨立委江啟臣質詢指出，今年共機頻繁繞台、擾台及飛越海峽中線，至今已超過28次，最近很多民眾都在問，兩岸是否會開戰，或是共軍是否會突襲。

兩岸是否會開戰，共軍是否會突襲

列席的國防部長嚴德發表示，目前就是中共原有的挑釁行為，沒有武力犯台全面戰爭的徵兆。

嚴德發表示，武力犯台的具體條件，其中之一就是中共內陸的部隊開始向東岸集結，但目前沒有這樣的跡象。

中央社引述嚴德發指出，國軍戰備等級維持在經常戰備時期的戰備整備階段，再往上就是防衛作戰的應急戰備階段，國防部會依敵情調整；共機飛越海峽中線是屬於經常戰備時期的突發狀況，國防部都有訂定各種突發狀況的應處措施。

有關國防部在敵情威脅增加後，已將「第一擊」名詞修改為「自衛反擊權」，對此，嚴德發說明指出，第一擊跟自衛反擊不是等號，在全面戰爭狀態下的第一擊，就包含先制反擊或攻擊，但這已經是在戰爭狀態非常明顯的時候。

未來台灣若提出需求，美國是否會對台出售攻擊性武器?

對於未來台灣若提出需求，美國是否會對台出售攻擊性武器，國防部長嚴德發今天表示，因應情勢的變化，雙方都有在做調整，因為美方也要維護整個區域的安全。

國民黨立委江啟臣質詢指出，依照台灣關係法，美國提供台灣防衛性武器，但這兩年台海形勢改變以及美中對抗，若是未來台灣提出採購攻擊性武器的需求，美國是否會考慮出售。

江啟臣詢問，有媒體報導指出，美國打算對台灣出售7項重要武器系統，包括水雷、巡弋飛彈和無人機，未來武器採購是否會落入軍備競賽。

未來武器採購是否會落入軍備競賽

行政院長蘇貞昌表示，政府絕不跟其他國家競賽武器，政府是基於保護國家國人安全，對於有必要的、相關的防衛性武器，都會做足準備，也從國防自主，扶植產業，大家一起保護國家，絕對不做武器競賽。

作戰需求以志願役和1年義務役為優先

立法院預算中心報告指出4個月軍事訓練役男逐漸成為後備部隊主要戰力。國防部長嚴德發今受訪表示，雖然軍事訓練役逐年成長，但作戰需求希望戰力越強者能夠教召回來，因此以志願役跟1年義務役為優先。

是否恢復徵兵制，且讓女性也應當兵?

媒體追問，國民黨台北市議員徐巧芯認為應恢復徵兵制，且女性也應當兵，詢問嚴德發看法。嚴德發說，他知道外界有這些聲音，國防部還在評估。

立法院院會今天邀請行政院長蘇貞昌、主計長朱澤民、財政部長蘇建榮列席報告「110年度中央政府總預算案」編製經過並備質詢。

由於立法院預算中心報告示警，4個月軍事訓練役男逐漸成為後備部隊主要戰力，呼籲國軍儘早準備對策。

嚴德發說，後備戰力跟常備戰力息息相關，常備部隊目前以志願役為主，後備編管大概有3成結構，並包含志願役、1年期義務役、4個月軍事訓練役。

嚴德發指出，後備編管數量以1年期義務役最多，但目前已逐年下降；雖然軍事訓練役逐年成長，但以作戰需求而言，希望戰力越強的能夠教召回來，以志願役跟1年義務役為優先。

媒體詢問，是否會增加教召頻率。嚴德發表示，國防部正在規劃改革後備戰力，包含教召次數、天數及後備的裝備、訓練量，已趨完成階段，將適時公布。

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