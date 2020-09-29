【太魔幻】中國游泳健將們因跑太慢被踢出奧運預選賽！ 網友：建議泳協領導也比照辦理

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）實力堅強的中國游泳隊26日在青島舉行東京奧運達標賽的決賽，今年包括傅園慧、余賀新等泳壇名將雖在預賽時屢破紀錄，卻因體能測試不過關均被淘汰。連中國網友都看不下去，炮轟「現在中國泳協是要幫田徑隊選隊員了嗎？」

中國游泳協會9月26日舉行「2020年全國游泳冠軍賽暨東京奧運會達標賽」，比賽首日選手成績亮眼，卻出現令人尷尬的情況。

率先進行的男子50米自由泳預賽中，泳壇名將余賀新打破全國紀錄，游出21秒79，達到了22秒01的東京奧運A標，距離打破亞洲紀錄只差了0.12秒。

然而遺憾的是，余賀新並沒有進入決賽。

中國游泳協會日前修改競賽規則，要求參賽選手進行5項體能測試，包括30米衝刺跑計時測試及3000米計時跑測試等。每個項目滿分均為10分，共計50分。而預賽前16名運動員根據體能得分排序，體能競賽排名前8名的運動員進入決賽。

而在女子1500米自由泳預賽中，王簡嘉禾以15分45秒59成績打破亞洲記錄，卻在賽後採訪時表示，自己因為體能測試不達標，而無緣決賽，相當失望。

曾在巴西里約奧運女子100米仰泳決賽勇奪銅牌的中國泳壇健將傅園慧，及北京隊的於靜瑤，雖然在女子100米仰泳和200米蛙泳預賽中也都排名第一，但她們因跑的太慢，而被刷出決賽，在中國引發軒然大波。

此外，中國體壇開始要求各個體育項目，訓練體能並進行測試競爭，全國大賽的參賽資格、晉級名額也與體測成績掛鉤，甚至連象棋選手也要通過體測，才能參加全國象棋男子甲級聯賽。

中國微博上「#體能決定運動員賽事成績合理嗎#」超過2億次閱讀，網友們對於「游泳選手因為跑不快而遭淘汰出游泳比賽」相當不忿。

一眾網友表示，「中國隊加油！馬上就能把所有能有機會拿冠軍的人都內耗下去了，然後就又可以說國際針對我們了，嘻嘻」

「為啥預賽第一都不能參加決賽？又不是換項目了」

「好不容易培養出來的優秀人才 就這麼讓他們斷送了 運動員職業生涯就那麼幾年 因為這破規定我？？？」

「真是魔幻啊，游泳的先不說了，下個象棋也要體能達標嗎，難道還能暈倒在棋盤上？」

還有網友表示，「將來電競選手也要通過體能測驗才能參賽了嗎？怕不是跑到一半就當場去世了吧？」「也只有中國才能發生這種事了吧？」

「體育總局的領導們是不是也應該搞個體能測試？那些腆著大肚腩的，是不是應該下崗？」

雖然規定太奇葩引發社會議論，中國泳協主席周繼紅仍然堅持己見。

周繼紅表示，「中國游泳要想衝擊更高水平，必須基礎和專項雙管齊下，全國比賽中增加基礎體測，是為了彌補中國運動員的短板。這一競賽改革的方向我們會繼續堅持下去。

根據規程，體測成績與決賽權掛鉤，比賽就要按規則進行，規則面前人人平等。」