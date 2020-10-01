〈時評〉揭開台灣大法官會議 轉型正義最後一哩路

促轉會可能在明年走入歷史，她的最後一哩路，必須將大法官解釋文的評議過程，還原給社會大眾知悉，這樣才能真正落實轉型正義，因為這一塊是過去不法、不公、不義的最終拼圖。

在三權分立的架構下，司法獨立運作，而大法官又是司法單位的最高機構，對於憲法有最絕對的解釋權。自從促轉會運作以來，已陸續處理昔日一些不公平的審判，並且恢復了當事人的名譽，但對於大法官會議的部分，如今仍然未被解構，外界也不知運作過程。

根據促轉會初步統計，威權統治時期的大法官解釋共有300多號，許多當年的憲法解釋結果，是用來鞏固當時的威權體制，例如，像是萬年國會的形成背景、軍事審判體制的建立原因、解嚴後政治犯可否上訴等，這是當年不為人知的黑盒子，只要能揭開解釋文的審議過程，也就能還原當時政治介入司法的情形，大法官過去的所做所為，也才能獲得轉型正義。

不過，司法院對此顯得相當有疑慮，他們擔心司法獨立審判的精神與制度會受到嚴重破壞，同時，有些內容涉及到國家機密，可能會發生洩密的情況，所以到目前為止，不主張交出這些資料，就算是被認定為政治檔案的文件，所交出的資料裡，也刻意遮掩了人名，無意去揭露大法官的姓名。

可以體會司法院的處境，但司法院似乎也忘了，促轉會成立的目的，並不是要追究當年個別人事的責任，畢竟當年時空背景下，許多人的決定都是迫於無奈，而還原這些過程的同時，其實是還給這些人士一個清白，更重要的是，讓大家能重新面對那段歷史，這才是轉型正義的目標。

何況，促轉會本來就是一個過渡時期的機關，在108年設立後，依規定在兩年內要完成任務後，就予以解散，今年5月時，雖依規定報請行政院長延長一年，促轉會目前預計運作到明年5月，要是能在落日之前，揭開大法官當年的神秘面紗，也代表台灣完成轉型正義的最後一大步。

（作者李平華，資深媒體人）